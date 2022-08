Agora que o Android 13 chegou, é natural que os utilizadores deste sistema procurem saber quando os seus equipamentos o vão receber. Tudo depende dos fabricantes e por isso é normal que se virem para aí para terem informação.

Foi isso que aconteceu com Carl Pei, que foi questionado quando o seu novo smartphone, o Nothing Phone, iria ser atualizado. A sua resposta parece que foi evasiva e acabou por não revelar nada do que era esperado.

Compete a cada fabricante criar a sua versão da atualização para o Android 13. Este é um processo que normalmente demora algum tempo, com algumas marcas a anteciparem-se, como aconteceu com a OPPO e com outras bem conhecidas.

Este é um problema recorrente e que todos os anos se repete, com algumas melhorias bem visíveis. Desta vez foi um utilizador de um Nothing Phone a levantar a questão e perguntar quando o seu smartphone receberia o Android 13, agora que está disponível.

A product is more than just its specs, features, and version numbers — Carl Pei (@getpeid) August 17, 2022

A resposta de Carl Pei, o criador do Nothing Phone e de muitos outros dispositivos, acabou por não ser objetiva e nem revelar nada aos utilizadores. Com a frase "um produto é mais do que apenas suas especificações, recursos e números de versão" revelou que não ter ainda uma data.

Claro que outros utilizadores reagiram, revelando que esta é uma informação importante e que poderá condicionar a escolha deste smartphone. Este é um equipamento diferente e com algumas caraterísticas únicas, mas ainda assim, há alguns elementos essenciais.

They already commited to 3 major Android updates and 4yrs security updates so you're good till Android 15 — Josh (@joshzz28) August 21, 2022

Ainda assim, o Android 13 é esperado no Nothing Phone, apesar de não ter ainda uma data. A Nothing comprometeu-se com 3 grandes atualizações do sistema Android e atualizações de segurança por 4 anos, o que garante este smartphone até à chegada do Android 15.

Volta assim a eterna questão das atualizações do Android. Agora é o Android 13 no Nothing Phone, que deverá chegar em breve, mas ainda sem uma data definida e sem qualquer plano apresentado po Carl Pei ou a marca.