A OPPO deu um passo importante ao apresentar agora o ColorOS 13 e todas as suas novidades. A marca tomou como base o Android 13 e desenvolveu a sua personalização para criar mais uma versão excelente e dedicada aos smartphones da marca.

Agora que está apresentado e bem conhecido, esta nova versão vai ser aberta a um lote grande de smartphones da marca. São 35 modelos que vão ter acesso a esta atualização e assim conhecer as novidades criadas pela Google e aprimoradas pela OPPO.

Os planos da OPPO no que toca à atualização para o ColorOS 13 são ambiciosos e pretendem dar a esta versão a um máximo de smartphones da marca. A sua chegada começa já ainda este mês, com os topo de gama da OPPO.

Os planos mostram de forma clara que todos os meses vão haver novidades e mais smartphones a receber esta novidade importante. O Android 13 vai dar uma nova vida a estes dispositivos e o ColorOS 13 aprimora ainda mais o que foi preparado.

