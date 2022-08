Lincoln apresenta o Model L100 – um elétrico de luxo com condução autónoma

Embora a Ford esteja em peso no mundo dos veículos elétricos com produtos como o Mustang Mach-E e o F-150 Lightning, a sua marca de luxo Lincoln tem estado um pouco atrás dos seus concorrentes. Contudo, no seguimento do bem recebido Star Concept, a Lincoln está a trazer para a Monterey Car Week outro VE de sucesso chamado Model L100.

Neste projeto, a empresa substituirá o volante por um "controlador de peças de xadrez".

A Monterey Car Week tem sido uma mina de estreias de VE este ano com inaugurações da Dodge, Acura, DeLorean e de uma série de outros fabricantes de automóveis. Na quinta-feira, a Lincoln revelou o Model L100, a sua incursão futurista em mobilidade eletrificada, que se inspira no primeiro carro de luxo da empresa, o Model L de 1922.

Tal como o seu precedente, o Model L100 exibe um grau de luxo chocante.

A próxima geração de tecnologias de células e pacotes de baterias irá proporcionar uma densidade de energia nunca antes vista, enquanto o volante será substituído por um controlador de peças de xadrez inspirado em joias que capta a luz e a profundidade, redefinindo os controlos do veículo.

Disse a empresa.

O desaparecimento do volante no L100 da Lincoln

Um volante não seria muito utilizado devido às capacidades teóricas de condução autónoma do veículo. Por isso, a empresa tem outras ideias em mente.

Os veículos conceituais permitem-nos imaginar e ilustrar como novas experiências podem ganhar vida com a ajuda de tecnologias avançadas e permitir aos nossos designers mais liberdade criativa do que nunca. Com o Model L100, conseguimos alargar os limites de forma a fazer evoluir o nosso ADN de marca Quiet Flight e mudar a forma como pensamos nos designs dos Lincoln de amanhã.

Disse Anthony Lo, chefe de design da Ford, numa declaração.

Outros detalhes de design fantásticos incluem interiores com bancos na linha da frente que podem virar-se para os passageiros de trás, um chão digital, a capacidade de projetar cenas animadas realistas no chão e no teto, um tejadilho de vidro articulado a todo o comprimento e portas com dobradiças invertidas.

Ainda não há notícias sobre quando chegará o veículo de produção gerado a partir deste "esboço". Infelizmente, muitas das ideias aqui apresentadas serão inevitavelmente cortadas, seguindo o caminho de, por exemplo, o esboço da Tesla inspirado em Avatar.

