À procura de nova tecnologia? Conheça estes produtos recém-chegados

O universo da tecnologia está constantemente a colocar no mercado novos produtos, alguns bastante inovadores e diferenciados, outros que se repetem pelas várias marcas, outros que são verdadeiras utilidades... e muitas outras opções.

Hoje destacamos algumas novidades.

Gerador com bateria BlitzWolf BW-PG4

O BlitzWolf BW-PG4 é um gerador que inclui bateria com capacidade de 100000 mAh e 320Wh. Inclui diferentes interfaces de ligação de forma a que possa ser usado nos mais diversos cenários.

A bateria pode ser carregada na eletricidade de casa, no isqueiro do carro ou através de painéis solares. Além disso, ainda inclui uma lâmpada LED que pode ser usada para iluminação ou até como SOS.

Este produto é ideal para levar para o acampamento, neste tempo de férias, para um convívio ao ar livre, ou simplesmente para ter em casa pronto sempre que surja uma quebra de energia.

O gerador BlitzWolf BW-PG4, com bateria de 100000 mAh, está disponível por 249€ (IVA incluído), utilizando o código de desconto BG7fa130. O envio é feito a partir de armazém europeu, sem taxas adicionais.

BlitzWolf BW-PG4

Mini PC TRIGKEY Green G3

O TRIGKEY Green G3 surge como uma opção no segmento dos mini computadores, com Windows 11 e suporte para Ubuntu. Vem com um processador Intel N5100 e uma gráfica Intel UHD Graphics.

Vem equipado com 8 GB de RAM e com um SSD de 256 GB, podendo ser expandido até 2 TB. Tem Wi-Fi, Bluetooth 4.0, Ethernet Gigabit, 4 portas USB 3.0, 2 portas HDMI, jack de 3,5mm e ligação DC.

Sendo um Mini PC vale a pena referir que mede 11.5 x 10.2 x 4.1 cm e pesa 295g.

O Mini PC TRIGKEY Green G3 está disponível em promoção de lançamento, por apenas 175€. O envio não está sujeito a taxas adicionais na entrega.

TRIGKEY Green G3

Auscultadores de desporto AirAux AA-BTS7

Para quem não dispensa ouvir música durante a prática de exercício, mas não se dá bem com os earbuds mais populares, estes modelos como os AirAux AA-BTS7 continuam a ser a melhor solução. São sem fios, mas estão ligados um ao outro, minimizando as quedas e consequentes perdas.

Além do seu design, o som é transmitido por condução True Bone, integra 23 GB de armazenamento, para que possa colocar as suas músicas e assim, nem necessitar do smartphone. Tem, no entanto, Bluetooth 5.3.

Os auscultadores AirAux AA-BTS7 estão disponíveis em promoção de lançamento, por apenas 31€.

A autonomia anunciada é de 8 horas, com carregamento magnético, pesam apenas 31g e são à prova de suor e salpicos de água, com certificado IPX6.

AirAux AA-BTS7

Smartphone Doogee X97 Pro

Finalmente, deixamos como sugestão um smartphone dos baratinhos, por menos de 100 €, que tantas pessoas procuram. O Doogee X97 Pro apresenta-se com Android 12, tem um processador Helio G25, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

O ecrã é de 6" com resolução HD e na frente há uma câmara de 5 MP. A câmara principal é de 12 MP com abertura f/1.8 e esta é auxiliada por uma segunda de 2 MP para efeitos de profundidade.

A bateria é de 4200 mAh com carregamento de 10W, tem Bluetooth 5.0, vem com os sensores mais populares e ainda tem NFC. Além disso, oferece jack de 3,5mm.

O smartphone Doogee X97 Pro está disponível também em promoção de lançamento, por cerca de 97€ (IVA incluído). O envio não está sujeito a taxas adicionais na entrega.

Doogee X97 Pro