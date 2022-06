Sugestão: Colunas Bluetooth para dar mais música ao seu verão

Com os Santos Populares podemos dizer que a época de festas de verão está oficialmente aberta. Seja em casa, na praia, num jardim ou no mais recôndito lugar no meio da natureza, a música fará toda a diferença na sua festa com amigos e família.

É assim que hoje trazemos algumas sugestões de colunas Bluetooth para todos os preços e necessidades.

BlitzWolf BW-WA3 Pro

A BlitzWolf BW-WA3 Pro é uma coluna Bluetooth com 120W de potência máxima, que pode ser usada em qualquer lugar, mesmo onda haja perigo de ser molhada com água, já que tem certificado IPX5.

A coluna tem impedância de 4Ω±15% e uma frequência de resposta de 20Hz—16000Hz. A autonomia pode ir até às 15 horas de reprodução de música com o volume a 50%, com as luzes LED desligadas. No caso de ficarem ligadas a autonomia é de 12 horas.

No que respeita a peso e dimensões, a BlitzWolf BW-WA3 Pro pesa 2654g e mede 291 x 112 x 102 mm. Há que destacar que, além do sistema Bluetooth, é possível usar a coluna ligada através de um sistema com fios auxiliar, tem ligação para ficha USB e cartão de memória microSD.

A coluna bluetooth BlitzWolf BW-WA3 Pro está disponível em promoção, pelo preço de 122,43€, com IVA incluído. O envio é gratuito e sem custos adicionais.

BlitzWolf BW-WA3 Pro

BlitzWolf BW-WOO2

As colunas Bluetooth BlitzWolf BW-WOO2 apresentam-se com um design distinto, com uma construção em madeira, o que lhes dá um aspeto mais premium e que acabam por dar um complemento sofisticado a qualquer decoração.

Têm uma potência de 80W e uma frequência de resposta de 65Hz~20KHz. Integram tecnologia bluetooth 5.0 e têm uma multiplicidade de portas de ligação, o que eleva a sua utilidade.

A coluna bluetooth BlitzWolf BW-WOO2 está disponível com grande desconto por 47,08€, utilizando o código de desconto BGacf1f8. O envio é gratuito, feito a partir de Espanha e com entrega rápida.

BlitzWolf BW-WOO2

BlitzWolf BW-WA2

A BlitzWolf BW-WA2 é declaradamente uma coluna outdoor e preparada para qualquer aventura, com certificação IP66, à prova de água e poeiras. A sua bateria tem 4000mAh o que garante cerca de 7 horas de reprodução de música com o volume a 50%, ou 4,5horas a 100%.

O peso desta coluna é de 530g e mede 200 x 68 x 76mm. Além da ligação Bluetooth ainda tem NFC que permite apenas com a aproximação do smartphone colocar música a reproduzir, sem necessidade de emparelhamento. Também tem funcionalidades TWS o que permite ligar outra coluna a esta de forma a criar um sistema de reprodução em stereo mais completo.

A coluna bluetooth BlitzWolf BW-WA2 está disponível por 37,67€, com o código de desconto BG2f9724. O envio é feito a partir de armazém em Espanha.

BlitzWolf BW-WA2