Sugestão: aspiradores verticais a bateria e robôs aspiradores

Os aspiradores verticais são cada vez mais uma opção de limpeza nas casas das famílias, principalmente os modelos a bateria. Este pormenor faz com que a aspiração seja mais eficiente, permitindo chegar a todos os lugares sem preocupação com tomadas elétricas. Além disso, estas opções, por norma, vêm com vários acessórios disponíveis tornando-as indicadas para qualquer tipo de aspiração.

No entanto, para agilizar a limpeza do dia-a-dia, um robô aspirador poderá surgir como uma opção a considerar, já que a qualquer momento pode acioná-lo para iniciar a aspiração do chão sem qualquer esforço ou tempo empregue na tarefa. Temos sugestões de ambos os produtos.

Aspiradores verticais

BlitzWolf BW-HC2

O BlitzWolf BW-HC2 é um aspirador vertical com bateria de 2200 mAh e com uma potência de 100W. O seu poder de sucção é de 15000 Pa e tem autonomia para 15/30 minutos.

Trata-se de um produto ideal para aspirar os pelos dos animais, os cabelos que ficam no chão depois de escovar, as migalhas no fim das refeições ou mesmo o pó do carro.

O seu depósito de lixo tem capacidade para 1 dl e carrega via USB. Trata-se de um aspirados bastante leve, de apenas 500g, e dispõe de um tubo metálico ideal para usar na aspiração do chão, com uma boca indicada para tal, tem uma ponta fina, para chegar aos cantos mais difíceis, e uma ponta com cerdas macias ideal para aspiração do pó dos móveis ou do carro.

O aspirador vertical BlitzWolf BW-HC2 tem um preço de apenas 43,62€, utilizando o código de desconto BGe847a7. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e livre de taxas.

Aspirador vertical BlitzWolf BW-HC2

Shunzao Z11 Max

O Shunzao Z11 Max é uma opção mais potente, com depósito maior (0,5l) e maior autonomia. Neste caso, temos um aspirador já apropriado para qualquer tipo de aspiração em casa, mais ou menos profunda, também com diversas pontas para as diferentes superfícies.

O aspirador tem um poder de sucção de 26000 Pa, motor de 450W e uma velocidade de 125000 rpm. A bateria carrega em 3 horas na totalidade e oferece uma autonomia até 60 minutos. Este valor vai variar muito com o modo de aspiração utilizado.

O aspirador vertical Shunzao Z11 Max custa apenas 237,13€, utilizando o código de desconto BGZ11maxD. O envio é feito a partir de armazém europeu, com portes gratuitos e entrega rápida.

Aspirador vertical Shunzao Z11 Max

Robôs aspiradores

Roborock Q7 Max e Q7 Max+

No campo dos robôs aspiradores, a primeira sugestão vai para a gama Roborock Q7, com o modelo Max e Max+. São em tudo iguais, no entanto, a versão Max+ incluiu uma base que ser serve para descarregar o depósito autonomaticamente.

O Roborock Q7 Max pode ser controlado via smartphone, com recurso ao mapeamento 3D da casa, recorrendo ao sistema de sensores LiDAR.

O aspirador tem um poder de sucção de 4200Pa e uma potência de 58W. A bateria proporciona uma autonomia de 180 minutos e tem um depósito de lixo de 470ml e ainda um tanque de água de 350ml.

O robô aspirador Roborock Q7 Max tem um preço promocional de cerca de 360€. Já o Roborock Q7 Max+, que inclui estação de aspiração, tem um preço promocional de cerca de 532€.

Robô aspirador Roborock Q7 Max

Dreame D9 Max

O Dreame D9 Max também faz aspiração e limpeza com água, com tanques de 570ml e 270ml respetivamente. O modelo tem um poder de sucção de 4000Pa e uma potência de 40W.

A bateria proporciona autonomia para limpeza de uma área máxima de 250m^2. Também este modelo pode ser controlado via app, com mapeamento, contando com um completo sistema de sensores LiDAR e infravermelhos.

O robô aspirador Dreame D9 Max tem um preço de apenas 246,61€, com o código de desconto BG475282. Neste caso e em todos os outros, o envio é feito a partir de armazém europeu.

Robô aspirador Dreame D9 Max

Outras sugestões

Não deixe de conhecer muitos mais aspiradores em promoção.

A par com isso, não deixe de conhecer as seguintes oportunidades a não perder: