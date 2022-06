Apple Watch recebe aprovação para monitorizar a doença de Parkinson

O Apple Watch é um equipamento que ganhou relevância no mundo pelas suas características dedicadas à saúde e bem-estar dos utilizadores. Além de todo um conjunto de sensores para vigiar a atividade cardíaca, a Apple quer que este dispositivo auxilie as pessoas em muito mais cenários. A US Food and Drug Administration (FDA) deu luz verde a uma aplicação do Apple Watch para monitorizar a doença de Parkinson.

Esta ferramenta foi desenvolvida pela empresa Rune Labs e irá tirar proveito das tecnologias de ponta que o pequeno relógio inteligente incorpora.

Apple Watch vai ajudar doentes com Parkinson

Segundo informações partilhadas pela Reuters, os sensores Apple Watch pré-existentes já podem detetar quedas, tremores e outras perturbações de movimento consistentes com os sintomas de Parkinson. Contudo, a Rune Labs deu um passo em frente com a sua aplicação, recolhendo dados individuais sobre a experiência dos sintomas dos pacientes para que possa ser partilhada com os médicos para determinar o melhor curso de tratamento.

Brian Pepin, CEO da Rune Labs, disse que os dados que a Apple Watch recolhe através da sua aplicação de monitorização de Parkinson serão combinados com dados de outras fontes, tais como implantes cerebrais. Acrescentou também que a app utiliza o software StrivePD da Rune Labs para enviar aos clínicos fluxos contínuos de dados para dar mais contexto aos padrões de movimento.

Isto fornece mais dados do que os médicos obteriam se observassem um doente a entrar para uma breve visita à clínica, uma vez que os sintomas da doença de Parkinson mudam com o tempo.

Os criadores têm vindo a testar a monitorização da doença de Apple Watch Parkinson desde que a Apple introduziu a sua estrutura ResearchKit em 2015.

Originalmente, isto permitia ao relógio da Apple seguir o andar dos utilizadores pedindo-lhes que andassem 20 passos em cada direção. Três anos mais tarde, a Apple atualizou o ResearchKit com o Movement Disorder API, que pode detetar dois sintomas comuns de Parkinson: tremores e discinesia, um efeito secundário da medicação para Parkinson que causa movimentos agitados e oscilantes.

A aplicação de monitorização de Parkinson é o segundo software de vigilância da Apple a receber a aprovação da FDA após a agência ter concedido a aprovação do tipo 510(k) para um recurso denominado “histórico de fibrilhação auricular (AFib History) para utilização em watchOS 9 após a sua apresentação na semana passada na WWDC.

Esta característica diz aos utilizadores diagnosticados com fibrilhação auricular quantas vezes o seu ritmo cardíaco mostra sinais de fibrilhação auricular, que, se não for tratada, pode levar a AVC e outras complicações cardiovasculares.