Apesar de estar presente em muitas plataformas, o WhatsApp sempre teve um problema de utilização. É muito complicado alternar entre dispositivos, migrando de forma simples as conversas e todos os ficheiros associados.

Se o WhatsApp já facilitou o processo ao permitir ter conversas em vários dispositivos e no migrar do iOS para o Android, agora deu mais um passo. Foi o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, que revelou a novidade, que permite migrar conversas do Android para um iPhone.

Mark Zuckerberg revelou a novidade do WhatsApp

Está claro que o WhatsApp está a apostar de forma firme na utilização em várias plataformas, com migrações rápidas. Isso é visível com algumas novidades apresentadas recentemente e que abrem a porta a ter este serviço em qualquer dispositivo, de forma transparente.

O objetivo máximo é ter uma forma transparente de alternar entre dispositivos e garantir assim o WhatsApp sempre acessível. Mais um passo nesse sentido foi dado e Mark Zuckerberg veio revelar isso mesmo na sua conta do Facebook.

Migrar conversas do Android para o iPhone

Tal como o CEO da Meta revelou, o WhatsApp agora também permite que sejam importadas conversas de um smartphone Android para um iPhone. Para além das trocas de mensagens, também os ficheiros multimédia vão ser transferidos entre estes dispositivos.

Esta novidade vem complementar uma outra similar e que tinha sido anunciada em setembro do ano passado. Falamos da possibilidade de migrar dados entre o iOS e o Android, recorrendo a uma ligação cabo USB-C para Lightning e à app Smart Switch.

Complemento ao processo inverso, vindo do iOS

No caso da migração do Android para o iOS, o utilizador só precisa de ter o smartphone e o iPhone na mesma rede Wi-Fi, dispensando qualquer ligação física. Além disso, requer a presença da app Move to iOS no dispositivo Android.

Apesar do anúncio feito por Mark Zuckerberg, a novidade do WhatsApp será adicionada de forma progressiva nos próximos dias. Após isso será então finalmente possível transferir as conversas de um smartphone Android para um iPhone.