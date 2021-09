Algo que se fala há alguns meses é a possibilidade de migrar dados do WhatsApp entre sistemas operativos móveis. Essa funcionalidade é algo que é pedido há vários anos e que tardava a ser conhecida e até disponibilizada.

Na última apresentação da Samsung foi revelado que esta funcionalidade estaria a chegar muito em breve, mostrando como iria funcionar. Esse momento chegou agora e do que foi revelado, já se pode migrar todos os dados do iPhone para o Android, mas apenas nos smartphones da Samsung.

Uma das maiores lacunas que o WhatsApp tinha era a impossibilidade de transferir dados entre as versões do Android e o iOS e o oposto. Isto impedia que os utilizadores pudessem mudar de equipamento e levar as suas conversas e as diferentes configurações.

Claro que o WhatsApp abordou este problema e conseguiu criar uma solução que pode agora ser usada. A apresentação foi feita no último Unpacked da Samsung, o que significa que por agora está limitado aos novos Galaxy Z Folder3 e Z Flip3.

Foi precisamente isso que o WhatsApp revelou agora numa publicação no seu blog. Esta funcionalidade está finalmente disponível para quem tem um destes novos smartphones dobráveis, abrindo a porta para quem quer migrar de um iPhone para um dos novos Galaxy Z Folder3 e Z Flip3, ou outro smartphone Samsung com Android 10 ou superior.

Para usar esta funcionalidade, ao configurar o WhatsApp pela primeira vez, será questionado se quer importar dados de um iPhone. Isto traz a capacidade de mover o histórico do WhatsApp de iOS para Android. Tal será possível sem que as suas mensagens sejam enviadas para o WhatsApp durante este processo e inclui mensagens de voz, fotos e vídeos.

Este processo requer a utilização de um cabo USB-C para Lightning para que seja possível a migração. Há ainda a limitação de alguns elementos. Por exemplo, o histórico de chamadas não poderá ser copiado e também o nome do utilizador não será transposto.

Esta é mais uma novidade da longa lista que o WhatsApp tem preparado. Abre caminho para que os utilizadores possam mudar de smartphone ou de sistema operativo de forma transparente e sem qualquer problema.