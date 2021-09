A publicidade sempre foi um problema para a Microsoft, mas parecida longe do Windows 11. Os utilizadores não pretendem ter estas notícias patrocinadas da gigante do software, mas mesmo assim estas insistem em ser apresentadas.

Se em situações anteriores estas eram apenas incómodas e tentavam levar os utilizadores a usar os produtos da Microsoft. Agora, e sem uma razão conhecida, essa mesma publicidade está a trazer problemas ao Windows 11, com funcionalidades a desparecerem simplesmente.

Esta é uma situação anormal e que está a afetar muitos utilizadores do Windows 11. Sem qualquer razão aparente, a barra de tarefas do Windows 11 deixa de funcionar de forma completa. O Menu Iniciar desapareceu, bem como outros elementos (Definições e outras) deixam de funcionar.

Do que se sabe, este problema surge quando surge uma notificação da Microsoft a promover a união com o Teams. Esta publicidade pretendia mostrar que este serviço de mensagens da Microsoft está presente no Windows 11 de forma única e completa.

Assim que os problemas surgiram, os utilizadores apressaram-se a reportar a falha nas principais redes sociais. A própria Microsoft reconheceu o problema, sem no entanto ter associado esta situação com a apresentação de publicidade aos seus serviços.

A solução para quem tem esta situação presente surgiu rapidamente e parece ser o que é necessário. Basta abrir o Gestor de Tarefas e no menu Ficheiro escolham a opção Executar nova tarefa. Abram um cmd e coloquem o seguinte comando, que irá reiniciar o Windows no final:

reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0

Quem investigou mais este problema e identificou a causa foi o criado da conhecida ferramenta Edgedeflector. Do que revelou, tudo estará associado ao componente IrisService, que é parte do Windows Spotlight, responsável por vários elementos como o Bing, ecrã de bloqueio e outros.

Esta é uma situação anormal mas que deverá ser resolvida de forma transversal dentro de dias, com uma nova atualização. A Microsoft está a tratar desta situação e em breve o Window 11 voltará ao normal, como seria esperado.