Mercado das placas gráficas gerou 11,8 mil milhões de dólares no 2º trimestre

As placas gráficas são um assunto que tem estado em alta constante, especialmente desde o ano passado até ao momento. Este crescente interesse acontece por diversas razões, em especial os novos modelos da Nvidia e da AMD, a escassez de equipamentos, o elevado valor da venda e a mineração de criptomoedas.

E para termos uma noção mais real desta popularidade, os dados mais recentes indicam que o mercado das GPUs gerou 11,8 mil milhões de dólares só no segundo trimestre deste ano. Mas não foi um resultado tão bom como o obtido no trimestre anterior.

Mercado das GPUs gerou 11,8 mil milhões de dólares no 2º trimestre

Segundo os dados apurados pelo analista Jon Peddie Research (JPR), o negócio das placas gráficas gerou 11,8 mil milhões de dólares durante o segundo trimestre de 2021. Numa conversão direta à taxa atual, este valor representa cerca de 9,92 mil milhões de euros.

No entanto, o montante ficou 2,9% abaixo do conseguido no primeiro trimestre. De qualquer forma, numa comparação ano a ano estamos a falar de um expressivo aumento de 178%.

Estes resultados surgem numa altura em que a escassez de componentes ainda é bastante significativa e que, como tal, contribui fortemente para a falta de equipamentos nas prateleiras. Portanto, podemos deduzir que, assim que haja mais fluidez de stock, é possível que estes valores aumentem ainda mais.

Claro que há um pormenor importante que também explica estes valores, que é o facto de todo este panorama ter aumentado exponencialmente os preços das placas gráficas.

Nvidia foi a campeã de vendas

Sem grande surpresa, a Nvidia foi a grande responsável por este valor, assumindo 80% de todas as vendas. Já a rival AMD conquistou os restantes 20%.

Mas ambas as marcas registaram um aumento nos pedidos de GPUs para desktop, ano para ano. No entanto neste segundo trimestre também sentiram uma ligeira queda.

Relativamente ao mesmo período do ano passado, as vendas totais de AIB (add-in boards) no trimestre aumentaram 13,4%. Esta é uma quantidade superior aos 8% obtidos no mercado dos processadores para desktop.

Em 2020, o mercado AIB atingiu 29 mil milhões, mas as previsões do JPR é que bata nos 44,1 mil milhões até 2023. A entrada da Intel neste segmento irá certamente também dar uma mãozinha nesta conquista.

Desde o ano de 1981 até ao presente já foram enviadas 2.094 milhões de unidades de AIBs.