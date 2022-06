Versão web do Photoshop poderá ser gratuita para todos

O software da Adobe para edição de imagens, o Photoshop, é um dos mais populares em todo o mundo, entre profissionais e amadores. Apesar de ser um software pago, o que oferece aos utilizadores é de qualidade e com funcionalidades completas, das mais simples às mais exigentes.

Com cada vez mais entusiastas do mundo da fotografia e edição de imagem, a Adobe prepara-se para criar uma versão online e gratuita para todos. Os testes já começaram.

Photoshop poderá vir a ser realmente gratuito

A Adobe tem em testes uma versão web gratuita do Photoshop e, aparentemente, os seus planos são de tornar o serviço aberto para todos, criando assim uma porta de apresentação do software e das suas potencialidades.

A versão gratuita está a ser testada já no Canadá, onde os utilizadores podem aceder ao Photoshop web através de uma conta gratuita da Adobe.

A Adobe descreve o serviço como “freemium” e, eventualmente, tem nos planos limitar alguns recursos, que serão exclusivos para aqueles que efetivamente pagarem pelo serviço. Assim, de forma gratuita, estarão apenas disponíveis as ferramentas suficientes para executar as funções principais do Photoshop.

Segundo Maria Yap, vice-presidente de imagem digital da Adobe:

Queremos tornar o Photoshop mais acessível e fácil para que mais pessoas testem e experimentem o produto

A versão web já havia sido apresentada em outubro, mas estava mais focada na colaboração, do que propriamente na disponibilidade de ferramentas. O que oferecia era, na verdade, muito básico, face às reais potencialidades do produto.

O objetivo da Adobe passa por tornar a versão web do Photoshop num serviço mais acessível e, potencialmente, atrair utilizadores que queiram pagar pela versão completa e assim tirar partido de tudo o que tem para oferecer.

A versão web do Photoshop é uma oferta particularmente importante, pois abre uma das ferramentas mais poderosas da empresa para os Chromebooks, amplamente utilizados nas escolas. Além disso, a empresa quer que o serviço deixe de ficar limitado a máquinas mais poderosas.

Não há, no entanto, informação de quando o serviço será disponibilizado de forma global.