Office 2024 Professional Plus: a suite perpétua que dispensa o Microsoft 365

O Office 2024 Professional Plus CDKey chega para quem quer produtividade a sério sem voltar a pagar mensalidades. A GoodOffer24 coloca esta suite perpétua a um valor que torna a subscrição difícil de justificar. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access ficam instalados de vez.

Antes de mais, convém perceber o posicionamento. A Microsoft descreve o Office 2024 como uma versão "fixada no tempo", ou seja, uma alternativa deliberada ao ciclo de atualizações constantes do Microsoft 365. Por isso, destina-se a quem prefere estabilidade a novidades mensais e não quer uma fatura recorrente só para continuar a abrir documentos. O suporte oficial, com atualizações de segurança, está garantido até 9 de outubro de 2029.

O que muda no Office 2024 face às versões anteriores

O Office 2024 Professional Plus assenta na base do Office 2021, mas traz mudanças que se notam no dia a dia. Em primeiro lugar, o tema predefinido segue agora o Fluent Design do Windows 11 e o tipo de letra passa a ser o Aptos, que substitui o histórico Calibri. Deste modo, os documentos ganham um aspeto mais limpo logo à partida.

No Word, a recuperação de documentos foi melhorada, há suporte para ODF 1.4 e finalmente existe a opção de limpar todos os comentários resolvidos com um clique. Além disso, passa a ser possível inserir fotografias do telemóvel diretamente no documento, sem o habitual processo em vários passos. O Excel é a aplicação mais trabalhada nesta edição, com catorze novas funções e gráficos dinâmicos. Já o Access, exclusivo do Windows, apresenta consultas mais rápidas e melhor importação de dados.

Há, no entanto, um ponto que importa esclarecer. O Copilot não está incluído nas versões perpétuas do Office 2024, uma vez que continua a ser uma funcionalidade exclusiva da subscrição Microsoft 365. O Publisher também não faz parte desta edição, em linha com a decisão da Microsoft de o descontinuar.

Tudo o que está incluído na edição Professional Plus

Esta é a edição mais completa da suite perpétua. Por isso, reúne num único produto as aplicações que sustentam a maioria dos ambientes profissionais: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access. O Access merece destaque, já que se trata de uma ferramenta de bases de dados de nível empresarial, ausente das edições de consumidor e do Microsoft 365 Personal ou Family.

Na prática, a instalação faz-se num PC com Windows 10 ou Windows 11 e a ativação é vitalícia, associada ao dispositivo. Ainda assim, convém lembrar uma regra de ouro: antes de instalar o Office 2024, é prudente desinstalar qualquer versão anterior do Office, porque essa sobreposição é a principal causa de erros de ativação.

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Compra única ou subscrição: a conta que interessa fazer

A diferença essencial resume-se a um detalhe financeiro. O Microsoft 365 cobra todos os anos, enquanto o Office 2024 se paga uma única vez. Por outras palavras, quem usa as aplicações clássicas em offline e não precisa do armazenamento na nuvem nem das funcionalidades de IA dificilmente terá motivos para alimentar uma mensalidade. Em contrapartida, equipas grandes, com vários utilizadores e trabalho colaborativo em tempo real, podem ainda assim beneficiar da subscrição.

Como ativar o cupão TT30 na GoodOffer24

O processo é direto. Em primeiro lugar, basta adicionar o produto pretendido ao carrinho. Depois, no momento do pagamento, deve introduzir o código TT30 no campo de cupão para obter 30% de desconto. Por fim, a chave digital chega por email, normalmente em poucos minutos. No caso das aplicações EaseUS, o código a utilizar é o TT10.

Importa sublinhar que o valor anunciado para o Office 2024 Professional Plus, cerca de 13,4€, já reflete a poupança obtida com o cupão. Consequentemente, vale a pena confirmar sempre que o desconto foi aplicado antes de concluir a compra.

Chaves digitais em promoção na GoodOffer24

A seguir ficam as chaves digitais disponíveis, com o respetivo preço e código de desconto. Todos os valores assumem a aplicação do cupão indicado no checkout.

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Vale a pena? Análise sem rodeios

Para quem trabalha sobretudo offline e quer pagar uma vez, o Office 2024 Professional Plus é a opção perpétua mais robusta neste momento. Reúne todas as aplicações relevantes, inclui o Access e garante cinco anos de suporte de segurança. A subscrição continua a fazer sentido para cenários muito específicos de colaboração na nuvem, mas, para a esmagadora maioria dos utilizadores domésticos e pequenas empresas, a conta acaba por pender para o lado da compra única. Com o código TT30 a baixar o valor para perto dos 13,4€, a decisão torna-se ainda mais simples.