Já está disponível o Rufus 4.15! É tão fácil criar Pens de arranque

O Rufus é uma ferramenta que permite criar Pens USB/cartões de memória de arranque, com os mais diversos sistemas operativos. Tudo isto de uma forma muito simples. Conheça as novidades do Rufus 4.15.

A aplicação tem uma interface muito simples, onde dispõe todas as funcionalidades necessárias, incluindo o suporte para sistemas com MBR e GPT, sendo uma das poucas ferramentas capazes de criar pen bootáveis em UEFI. Permite também o download de várias versões do Windows.

Esta ferramenta pode ser especialmente útil nos casos em que:

precisa de criar uma unidade USB de instalação a partir de um ISO inicializável (Windows, Linux, UEFI, etc.)

precisa de trabalhar num computador que não tem um sistema operativo instalado

precisa de atualizar a BIOS ou outro firmware a partir do DOS

pretende executar uma ferramenta de baixo nível

Principais novidades do Rufus 4.15

Adicionado suporte RISC-V 64 ao UEFI:NTFS.

Melhoradas as proteções ao utilizar a opção de instalação “silenciosa” do Windows.

Melhorada a capacidade de cancelar durante tentativas de reescrita. Melhorado o relatório de progresso na extração de imagens comprimidas.

Corrigida a expansão não restrita de entidades XML e um overflow de inteiros no parser ezxml (com cortesia de Eric Sadowski).

Corrigida a falha da instalação “silenciosa” do Windows que, na maioria dos casos, falhava aos 75%.

Corrigido um crash durante o arranque ao utilizar UEFI:NTFS em plataformas ARM64 baseadas em Snapdragon X.

Corrigido o facto de a primeira opção WUE estar sempre selecionada por defeito.

Corrigido um ciclo infinito ao utilizar ISOs do Windows que contêm múltiplos ficheiros WIM.

Corrigido o problema em que a opção “Ativar validação de media UEFI em tempo de execução” nem sempre ficava corretamente ativada.

Outras melhorias/correções no WUE, incluindo remoção do OneDrive e validação de nomes de utilizador

No geral, o Rufus 4.15 sofreu melhorias significativas em relação às versões anteriores. Este pequeno software continua a ser um dos mais usados no seu segmento, pela sua simplicidade, interface amigável e pelas várias opções que disponibiliza.

Rufus 4.1