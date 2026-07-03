Mudança histórica! OpenAI negoceia entrega de 5% das suas ações ao governo Trump

Sam Altman está a liderar uma ronda de negociações com a administração Trump para criar um fundo soberano, nos moldes do Alasca, que distribuiria a riqueza gerada pela IA pelos cidadãos. Isso obriga a OpenAI a entregar 5% das suas ações ao governo Trump.

OpenAI: 5% das suas ações ao governo Trump

Durante meses, as principais figuras no campo da IA têm discutido o potencial transformador desta tecnologia. Para figuras como Elon Musk, o aumento da produtividade é sinónimo de um aumento geral da riqueza que alterará o paradigma económico e laboral, embora sem oferecer uma explicação para além do potencial transformador da própria IA. Uma linha de investigação que está agora a ser explorada com mais detalhe pelo seu principal concorrente e rival.

A OpenAI quer estabelecer uma estrutura ideal para os seus interesses e para os da sociedade como um todo. Quer proporcionar às empresas de IA um ambiente regulatório favorável por parte dos órgãos legislativos. Para este efeito, planeaia um primeiro passo altamente significativo. A empresa criadora do ChatGPT está a usar a sua influência para oferecer ao governo Trump uma participação de 5% das suas ações.

Esta medida pode ser interpretada de diversas formas. A primeira é que visa atenuar as tensões entre a administração Trump e os laboratórios de IA. Estas levaram a um bloqueio temporário do acesso aos modelos mais recentes da Anthropic. Da mesma forma, o governo norte-americano aprovou a lista de parceiros que tiveram acesso ao GPT-5.6 , recentemente divulgado pela OpenAI.

Distribuir riqueza gerada pela IA pelos cidadãos

A segunda interpretação da estratégia de Sam Altman foca-se na opinião pública. Oferecer ao Estado uma participação acionista é a melhor forma de distribuir a riqueza que a IA irá gerar. Portanto, esta participação de 5% na OpenAI aponta para um caminho de benefício com repercussões na sociedade. Isto mitigaria o descontentamento em torno dos data centers e do aumento do custo da tecnologia para o consumidor.

O terceiro aspecto diz respeito aos outros, dado que a proposta da OpenAI não se limita à sua própria participação. Também exige que outros façam o mesmo e cedam a mesma percentagem das suas participações ao governo dos EUA. A resposta da Google, da Anthropic e da Meta ainda está por vir, mas Sam Altman deixa claro que este modelo de parceria público-privada deve ser seguido por todos do panorama da IA.

Foram relatadas reuniões de alto nível confirmadas por fontes anónimas. Entre estas, Sam Altman terá discutido a possível venda de 5% da da OpenAI com o presidente dos EUA, Donald Trump. Também aconteceram com o secretário do Comércio, Howard Lutnick, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent.Fê-lo também com um dos mais acérrimos críticos da IA e das suas consequências, o senador democrata Bernie Sanders. O político veterano defende impostos mais elevados para todos as empresas de IA, tornando crucial avaliar a sua posição sobre a criação de um fundo soberano.