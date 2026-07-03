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Praias fluviais em Portugal: esta app gratuita reúne mais de 100 locais para nadar

· Apps 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Asterisco Vaidozo * says:
    3 de Julho de 2026 às 14:10

    Já testei!
    Muito boa mesmo.
    Por enquanto um pouco “vazia”, mas um projeto com enorme potencial de crescimento.

    Responder
  2. B@rão Vermelho says:
    3 de Julho de 2026 às 14:20

    Temos praias fluviais bem bonitas, Fraga de São Simão, é das mais bonitas, mas há mais, Pedra furada é outra e na zona da Serra da Estrela também há umas quantos que merecem visita.

    Responder
  3. Yuri bezmenov - primeira fase says:
    3 de Julho de 2026 às 15:42

    Evitem as praias fluviais, vão derreter naquela água atingida por alterações climáticas e ondas de calor. protejam-se!

    Vai ficar tudo bem.

    Responder
  4. Afonso Kekas says:
    3 de Julho de 2026 às 16:10

    Praia é no mar, rios sao perigosos e sujos. Nao recomendo praias fluviais a menos que querem apanhar doencas!

    Responder

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