Praias fluviais em Portugal: esta app gratuita reúne mais de 100 locais para nadar

O nosso país é conhecido pela costa atlântica, mas o interior português esconde centenas de praias fluviais e de barragem que raramente aparecem nos roteiros turísticos habituais. Uma nova app reúne toda a informação sobre estes destinos de água doce num só lugar.

De nome River Beaches, trata-se de uma aplicação móvel gratuita e sem anúncios, criada por Peter Bustin, um antigo jogador de hóquei no gelo eslovaco que hoje vive em Lisboa.

A ideia nasceu de uma frustração de quem gosta de explorar o país: encontrar informação fiável sobre praias fluviais costuma implicar vasculhar publicações dispersas nas redes sociais, muitas vezes incompletas ou desatualizadas.

Para resolver esse problema, a app reúne mais de 100 praias selecionadas em todo o território português, cada uma acompanhada de fotografias reais tiradas por visitantes, descrições escritas à mão e dicas de quem já lá esteve.

O objetivo é substituir a pesquisa fragmentada por um catálogo centralizado e fácil de consultar. A app foi lançada oficialmente a 5 de maio de 2026.

Funcionalidades principais

Entre as ferramentas disponíveis, destacam-se os filtros de pesquisa, que permitem afinar a procura consoante as necessidades de cada utilizador, como estacionamento, casas de banho, restaurantes, presença de nadador-salvador, adequação para crianças ou até se o local aceita animais de estimação.

Disponível em português, inglês e espanhol, a app inclui ainda um mapa interativo para descobrir praias na zona onde a pessoa se encontra, a possibilidade de guardar locais favoritos numa lista de desejos, e avaliações deixadas pela própria comunidade de utilizadores.

Mais recentemente, foi também adicionada previsão meteorológica para cada praia, com dados sobre temperatura, probabilidade de chuva, vento, índice UV e horários de nascer e pôr do sol ao longo de sete dias.

A interface, fluida e muito intuitiva, segue um formato de lista semelhante ao de apps como o Airbnb ou o Booking, bastando tocar numa praia para conhecer a sua história e todas as comodidades disponíveis na área envolvente.

Cada zona balnear tem ainda uma secção própria de Dicas, onde Peter Bustin partilha apontamentos práticos, por exemplo, a melhor hora para chegar e garantir lugar de estacionamento.

Para usar a app, não é necessário criar conta. A informação está disponível em modo convidado, sendo o registo apenas necessário para quem quiser guardar favoritos.

Um projeto em crescimento

O desenvolvimento da River Beaches começou em agosto de 2025, primeiro como plataforma online.

Para escolher as praias incluídas no catálogo, Peter Bustin recorre a websites de câmaras municipais, revistas e ao Google Maps, visitando pessoalmente os locais sempre que possível para garantir que a informação corresponde à realidade.

Um dos traços que distingue a app é a honestidade nas descrições: se uma praia costuma estar cheia ou não está particularmente limpa, é isso mesmo que fica escrito na plataforma, em vez de uma promoção meramente idílica do local.

Segundo o próprio criador, em declarações ao New in Oeiras, o objetivo é ser genuíno e ajudar as pessoas a decidir com informação realista.

A equipa por detrás do projeto garante que metade dos futuros lucros será reinvestida em projetos de restauração fluvial e retenção de água em Portugal.