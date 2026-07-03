Praias fluviais em Portugal: esta app gratuita reúne mais de 100 locais para nadar
O nosso país é conhecido pela costa atlântica, mas o interior português esconde centenas de praias fluviais e de barragem que raramente aparecem nos roteiros turísticos habituais. Uma nova app reúne toda a informação sobre estes destinos de água doce num só lugar.
De nome River Beaches, trata-se de uma aplicação móvel gratuita e sem anúncios, criada por Peter Bustin, um antigo jogador de hóquei no gelo eslovaco que hoje vive em Lisboa.
A ideia nasceu de uma frustração de quem gosta de explorar o país: encontrar informação fiável sobre praias fluviais costuma implicar vasculhar publicações dispersas nas redes sociais, muitas vezes incompletas ou desatualizadas.
Para resolver esse problema, a app reúne mais de 100 praias selecionadas em todo o território português, cada uma acompanhada de fotografias reais tiradas por visitantes, descrições escritas à mão e dicas de quem já lá esteve.
O objetivo é substituir a pesquisa fragmentada por um catálogo centralizado e fácil de consultar. A app foi lançada oficialmente a 5 de maio de 2026.
Funcionalidades principais
Entre as ferramentas disponíveis, destacam-se os filtros de pesquisa, que permitem afinar a procura consoante as necessidades de cada utilizador, como estacionamento, casas de banho, restaurantes, presença de nadador-salvador, adequação para crianças ou até se o local aceita animais de estimação.
Disponível em português, inglês e espanhol, a app inclui ainda um mapa interativo para descobrir praias na zona onde a pessoa se encontra, a possibilidade de guardar locais favoritos numa lista de desejos, e avaliações deixadas pela própria comunidade de utilizadores.
Mais recentemente, foi também adicionada previsão meteorológica para cada praia, com dados sobre temperatura, probabilidade de chuva, vento, índice UV e horários de nascer e pôr do sol ao longo de sete dias.
A interface, fluida e muito intuitiva, segue um formato de lista semelhante ao de apps como o Airbnb ou o Booking, bastando tocar numa praia para conhecer a sua história e todas as comodidades disponíveis na área envolvente.
Cada zona balnear tem ainda uma secção própria de Dicas, onde Peter Bustin partilha apontamentos práticos, por exemplo, a melhor hora para chegar e garantir lugar de estacionamento.
Para usar a app, não é necessário criar conta. A informação está disponível em modo convidado, sendo o registo apenas necessário para quem quiser guardar favoritos.
Um projeto em crescimento
O desenvolvimento da River Beaches começou em agosto de 2025, primeiro como plataforma online.
Para escolher as praias incluídas no catálogo, Peter Bustin recorre a websites de câmaras municipais, revistas e ao Google Maps, visitando pessoalmente os locais sempre que possível para garantir que a informação corresponde à realidade.
Um dos traços que distingue a app é a honestidade nas descrições: se uma praia costuma estar cheia ou não está particularmente limpa, é isso mesmo que fica escrito na plataforma, em vez de uma promoção meramente idílica do local.
Segundo o próprio criador, em declarações ao New in Oeiras, o objetivo é ser genuíno e ajudar as pessoas a decidir com informação realista.
A equipa por detrás do projeto garante que metade dos futuros lucros será reinvestida em projetos de restauração fluvial e retenção de água em Portugal.
Imagem: CM Arganil
Neste artigo: App, praias fluviais
Já testei!
Muito boa mesmo.
Por enquanto um pouco “vazia”, mas um projeto com enorme potencial de crescimento.
Temos praias fluviais bem bonitas, Fraga de São Simão, é das mais bonitas, mas há mais, Pedra furada é outra e na zona da Serra da Estrela também há umas quantos que merecem visita.
Evitem as praias fluviais, vão derreter naquela água atingida por alterações climáticas e ondas de calor. protejam-se!
Vai ficar tudo bem.
Acho que é mais cozer naquelas águas atingidas pelas alterações climáticas e ondas de calor. E isto se ainda houver água,
Praia é no mar, rios sao perigosos e sujos. Nao recomendo praias fluviais a menos que querem apanhar doencas!