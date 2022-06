Trotinetes e bicicletas elétricas em destaque no 10º aniversário da Geekbuying

Os dias de verão já chegaram e as deslocações ao ar livre já têm um sabor especial, principalmente se tão tiver que se cansar para o fazer. Para tal, os veículos elétricos de transporte individual são a escolha acertada para esta altura do ano, seja em trabalho ou em lazer.

Conheça as trotinetes elétricas em destaque e aproveite muitas outras oportunidades, nos festejos do 10º aniversário da Geekbuying.

Trotinete AOVO ES80 / M365 Pro

A trotinete AOVO ES80, um rebranding da famosa M365 Pro da Xiaomi, tem um roda de 8,5" de pneu maciço antiderrapante e um motor com potência de 350W.

Tem uma bateria com capacidade de 10,5 Ah, que lhe dá uma autonomia para 30 a 35 km com uma única carga. Pesa 12 kg.

Tem 3 modos de velocidade, controláveis a partir de um botão, com especial utilidade para diferentes tipos de estrada. É à prova de água (IP64) e tem um design simplista e de fácil transporte. Pode ser bloqueada utilizando a app no smartphone.

A trotinete elétrica AOVO ES80 / M365 Pro está disponível por apenas 239€, utilizando o código de desconto NNNHUAOVO. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

AOVO ES80 / M365 Pro

Trotinete Kugoo Kirin G3

A trotinete Kugoo Kirin G3 é elétrica e conta com um motor poderoso de 1200W. Assim, será possível atingir uma velocidade máxima de 50 km/h e subir inclinações de até 30º. Além disso, a sua bateria permite atingir até 70 km de autonomia.

O peso máximo que suporta são 200 kg. As rodas são de 10,5 polegadas e a trotinete pesa 25 kg. Além disso, é dobrável e o guiador pode ser ajustado em altura, sendo assim adaptável a pessoas com diferentes estaturas.

No guiador existe um pequeno painel tátil com indicação da bateria, quilómetros percorridos e velocidade instantânea. O travão de disco está posicionado no lado esquerdo do guiador. Na base da trotinete, há também um suporte para pousar o pé durante as deslocações.

Para maior segurança do condutor, a Kugoo Kirin G3 conta com luzes frontais e refletores de forma a não passar despercebida à noite, em locais muito escuros.

A trotinete Kugoo Kirin G3 pode ser adquirida por 952,87€ (cupão Aff10thanniv) ou 969,99€ (cupão NNNGKBG3JUN) dependendo do cupão de desconto disponível.

Kugoo Kirin G3

Trotinete Kugoo Kirin M4 Pro

A trotinete Kugoo Kirin M4 Pro tem uma roda de 10" com pneu offroad. Tem uma estrutura em liga de alumínio, pesa 22,5 kg e suporta um passageiro de até 150 kg. É desmontável, para facilitar o transporte, e tem um sistema de segunda geração, reforçado e mais funcional.

O motor tem uma potência de 500W, capaz de atingir uma velocidade instantânea entre 40 a 45 km/h, dependendo das condições. A bateria, com capacidade de 16 Ah, garante-lhe uma autonomia de 55 a 65 km, numa única carga. Tem iluminação frontal LED, com estrutura metálica.

Tem ainda um sistema de suspensão melhorado, com uma ligação à forqueta de segunda geração. A ligação do guiador ao espigão é regulável, tal como nas generalidade das bicicletas.

A trotinete Kugoo Kirin M4 Pro tem um preço promocional de 519,99€, utilizando o código de desconto NNNKUGOOMAY01. O envio está disponível a partir de armazém na Polónia, gratuito e sem custos adicionais na entrega.

Kugoo Kirin M4 Pro

Ebike ENGWE EP-2 Pro

A bicicleta de montanha ENGWE EP-2 Pro oferece características adequadas a qualquer tipo de utilização. Tem pneu "fat tyre" de 20" x 4" e tem uma estrutura em liga de alumínio desdobrável, para facilitar o transporte, demorando apenas cerca de 10 segundos para ficar pronta a utilizar.

Tem um motor com potência de 750W, o que lhe permite chegar até aos 45 km/h. A bateria é de 12,8 Ah, conseguindo uma autonomia de 60 km em modo totalmente elétrico, e 120 km é modo assistido. O tempo de carga completa é de 5 a 6 horas.

Tem um carreto de Shimano de 7 velocidades e está equipada com travões de disco. Tem ainda suspensão frontal bloqueável e iluminação LED. O odómetro está ao centro do guiador.

A ebike ENGWE EP-2 Pro está disponível nas cores preto, cinza ou laranja, com um preço de 919,99€ utilizando o código de desconto NNNEP2PJUN. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir de armazém europeu.

ENGWE EP-2 Pro