Coluna Bluetooth BlitzWolf BW-WA3 Pro: dê música ao seu verão

Estar no parque com os amigos, na praia, num piquenique ou simplesmente para estar em casa sem fazer nada com este calor, a música será sempre uma companhia ideal. As colunas de Bluetooth estão cada vez melhores e hoje apresentamos uma opção da BlitzWolf que não corre perigo com os acidentes de água que possam acontecer.

Conheça a BlitzWolf BW-WA3 Pro.

A BlitzWolf BW-WA3 Pro é uma coluna Bluetooth com 120W de potência máxima, que pode ser usada em qualquer lugar, mesmo onde haja perigo de ser molhada com água, já que tem certificado IPX5.

A coluna tem impedância de 4Ω±15% e uma frequência de resposta de 20Hz—16000Hz. Integra diagramas duplos e quatro drivers, tentando assim garantir agudos cristalinos e graves profundos, com clareza no som e sem distorção.

A autonomia pode ir até às 15 horas de reprodução de música com o volume a 50%, com as luzes LED desligadas. No caso de ficarem ligadas a autonomia é de 12 horas. A bateria da coluna ainda serve para carregamento de outros dispositivos.

No que respeita a peso e dimensões, a BlitzWolf BW-WA3 Pro pesa 2654g e mede 291 x 112 x 102 mm. Há que destacar que, além do sistema Bluetooth, é possível usar a coluna ligada através de um sistema com fios auxiliar, tem ligação para ficha USB e cartão de memória microSD.

É possível ainda ligar esta coluna a outra, através de ligação TWS, o que oferece um sistema de som em stereo passando da potência de 120W para 240W rapidamente e sem qualquer desfasamento de som entre as duas colunas.

A caixa inclui a coluna, uma alça de ombro, cabo USB Tipo-C, cabo auxiliar de 3,5mm e ainda um manual de instruções rápidas.

A coluna bluetooth BlitzWolf BW-WA3 Pro de 120W está disponível por cerca de 88,50€, limitado a 150 unidades, passando depois a 98,50€ (limitado a 350 unidades). O envio é feito a partir de armazém europeu, sem custos adicionais na entrega.

BlitzWolf BW-WA3 Pro