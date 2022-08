O que significam afinal estas informações gravadas nos pneus?

Os pneus são um dos elementos mais importantes do veículo quando falamos em segurança. No mercado há pneus para todas as necessidades e bolsos, mas há obviamente diferenças entre os produtos.

Hoje deixamos uma pequena explicação das informações que estão no flanco do pneu.

Está a precisar de comprar pneus para o seu carro? Como base da decisão para aquisição, apenas tem em conta o tamanho e o preço? Espere... e leia todo este artigo antes de comprar!

Gravado nos pneus estão várias informações importantes sobre os mesmos. Essas informações estão relacionadas com as medidas do pneu, mas também são referentes à qualidade do mesmo. Mas afinal o que significam tais informações?

Informações gravadas nos pneus

A) Largura do pneu A largura do pneu, em milímetros, medida entre os dois flancos.

B) Relação altura/largura Trata-se da relação da secção cruzada do pneu com a respetiva largura, expressa em percentagem. Por exemplo, uma relação altura/largura de 65 indica que a altura do pneu equivale a 65% da respetiva largura.

C) Diâmetro da roda O diâmetro (altura) da roda em polegadas.

D) Índice de carga O índice de carga do seu pneu refere-se à capacidade máxima de carga (em kg). Irá encontrar o índice de carga do pneu no flanco, ao lado do diâmetro. Por exemplo, um pneu com um índice de carga de 91 pode transportar 615 kg. Os índices de carga e de velocidade devem ser verificados ao comprar um pneu novo. Lembre-se também de consultar as recomendações do fabricante.

E) Índice de velocidade O índice de velocidade é a velocidade máxima para um pneu, quando tem a pressão correta e é utilizado com carga. O índice de velocidade é indicado pela letra no fim do flanco, após o número do índice de carga. Por exemplo, um pneu com um índice de velocidade de V tem uma velocidade máxima de 240 km/h. Ao comprar pneus novos, certifique-se de que o respetivo índice de velocidade corresponde às capacidades de velocidade do seu veículo.



Além da informação apresentada, existe ainda outra importante que abordaremos num próximo artigo. Por sua segurança, tente sempre investir em pneus de qualidade.

Pneus que não furam ainda não existem, mas poderão chegar novidades ainda este ano. A Bridgestone referiu que a sua tecnologia poderá chegar já este ano e tem como base borrachas que não necessitam de ar. Esta solução de pneu deverá chegar inicialmente apenas a veículos de 2 rodas, começando pelas bicicletas.

A Michelin diz estar um pouco mais atrasada e só terá uma solução em 2024. A tecnologia terá o nome de Uptis (na sigla original Unique Puncture-proof Tire System) e não precisará de ar. A Michelin está a trabalhar em parceria com a General Motors.

