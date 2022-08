Sony processa empresa do Brasil por esta comercializar comandos falsos da PlayStation

No mercado tecnológico estamos já algo habituados a ver alguns produtos que não são originais, embora alguns se pareçam extremamente com os das marcas oficiais. Como tal, é importante que o consumidor esteja sempre atento a todos os pormenores dos equipamentos, tentando comprá-los em lojas autorizadas e de confiança.

Neste sentido, informações recentes indicam que a Sony processou agora uma empresa brasileira, alegando que esta importava e comercializava comandos falsificados da consola PlayStation, nomeadamente os modelos DualShock.

Sony processa empresa por comandos falsos da PlayStation

Segundo as recentes notícias a Sony do Brasil entrou com um processo contra a empresa brasileira Crifeir, por, alegadamente, esta estar a falsificar os comandos DualShock, da PlayStation 4. O processo, que pode ver aqui, foi aberto na semana passada pela Sony Interactive Entertainment e pela Sony Interactive Entertainment do Brasil, estando agora entregue à 2ª Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem.

A criadora da PlayStation acusa a empresa brasileira de realizar a importação e a comercialização de cópias falsas do comando DualShock e, como consequência, a Sony pede uma indeminização de 120 mil reais (~23 mil euros).

De acordo com a Sony, a Crifeir copia "na integra o conjunto-imagem (trade-dress) dos populares comandos de videojogos das autoras, reproduzindo as marcas registradas DualShock e a sequência de símbolos quadrado, X, círculo e triângulo".

Apreendido carregamento com 58 mil comandos falsos

Segundo os detalhes, a abertura do processo foi impulsionado sobretudo depois que as autoridades da alfândega do Brasil apreenderam um carregamento com um total de 58 mil comandos da Crifeir. Como tal, um dos pedidos da Sony neste processo é a suspensão imediata da venda dos produtos por parte da empresa acusada.

A Sony adianta que a compra de comandos falsificados contribui para uma concorrência desleal. Por outro lado, concordam que a empresa brasileira mantenha a venda caso alterem por completo o design que atualmente os produtos têm e que os leva a ser muito semelhantes ao comando original. Caso este pedido não seja cumprido, a marca de jogos pede, além da indeminização, que seja aplicada uma multa diária de 20 mil reais (~4 mil euros) por incumprimento.