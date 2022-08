Indonésia proíbe o acesso à Steam, Epic Games, PayPal, Yahoo, entre outros serviços

No mundo tal como o conhecemos atualmente, sabemos a importância que alguns serviços têm nas nossas vidas. Seja ao nível de redes sociais, pagamentos, entretenimento, entre outros, cada um tem um papel com o qual no nosso dia-a-dia já estamos habituados a contar.

Mas há alguns países que acabam por limitar a utilização desses mesmos serviços por várias razões. E as últimas informações indicam que a Indonésia proibiu agora o acesso a alguns deles, como a Steam, a Epic Games, o PayPal, o motor de busca Yahoo!, entre outros.

Steam, Epic Games, PayPal, Yahoo, entre outros, bloqueados na Indonésia

De acordo com as recentes informações avançadas pela agência Reuters, a Indonésia bloqueou vários serviços online, incluindo o motor de busca Yahoo!, a empresa de pagamentos PayPal, as plataformas de jogos Steam e Epic Games, entre outros. Segundo o que foi referido neste sábado (30) por uma autoridade, este bloqueio foi motivado por um incumprimento das regras de licenciamento por parte destes serviços.

Esse mesmo licenciamento é exigido segundo as regras divulgadas no final do mês de novembro de 2020, que dá às autoridades poderes para obrigar estas plataformas a divulgar dados de determinados utilizadores e a remover conteúdos que sejam considerados "ilegais" ou que "perturbem a ordem pública". Estas ações podem acontecer num prazo de 4 horas ou 24 horas nas situações mais urgentes.

Nesse sentido, muitas empresas apressaram-se a realizar o registo obrigatório nos dias anteriores ao prazo, que foi alargado para a passada sexta-feira. Dessas empresas, destacam-se nomes como Alphabet (dona da Google), Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Amazon e Roblox.

Em concreto, segundo uma mensagem enviada por Semuel Abrijani Pangerapan, alto funcionário do Ministério das Comunicações da Indonésia, o país asiático bloqueou o Yahoo, PayPal e os sites destinados a jogos como a Steam, Epic Games, Dota2, Counter-Strike, Origin, entre outros.

Este bloqueio gerou várias reações nas redes sociais, tendo surgido algumas hashtags como #BlokirKominfo, #PayPal e #EpicGames no Twitter onde esta ação do governo indonésio é criticada, uma vez que pode prejudicar a indústria de jogos online no país, assim como os trabalhadores independentes que recorrem ao PayPal. Por sua vez, o governo frisa que os serviços serão desbloqueados assim que as empresas procedam ao registo requerido, o qual é visto como sendo uma proteção para os internautas indonésios.

Para já, as empresas afetadas não responderam aos pedidos para comentarem a situação, exceto a Valve, dona da Steam, Dota 2 e Counter-Strike, que disse ao canal The Verge que já se encontra a trabalhar numa solução par este problema.