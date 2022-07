Prepare-se para as férias de verão com estes gadgets e eletrodomésticos

Apesar de já muita gente estar com um bronzeado de fazer inveja, a verdade é que para a maioria as férias de verão ainda vão ter que esperar mais umas semanas. Ainda assim, os fins de tarde e fins de semana estão perfeitos para convidar uns amigos para um petisco, para ver um filme ou só para beber um copo.

É a pensar nisso que hoje trazemos a sugestão de alguns gadgets que poderão fazer a diferença.

Projetor compacto Wanbo T2R Max 1080P

Com as noites quentes como têm estado, até no quintal de casa pode ver um bom filme com a ajuda de um projetor. O Xiaomi Wanbo T2R Max é um projetor LED com uma resolução nativa de 1920 x 1080 píxeis e suporta os formatos mais comuns, incluindo 4K. Permite atingir as 120" de projeção, numa distância de cerca de 3 metros. Tem um contraste de 2000:1 e um brilho de 350 ANSI.

Suporta ligações Wi-Fi e Bluetooth, além de ligação a um sistema de som externo, ainda que venha com dois altifalantes de 3W. Tem uma ligação HDMI e outra USB 3.0. Há ainda que referir que tem sistema operativo Android integrado 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno.

O projetor Wanbo T2R Max 1080P está disponível por 177,64€, utilizando o código de desconto BGZCJ143. O envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e gratuita.

Wanbo T2R Max 1080P

Máquina de gelo BlitzHome BH-IM2

A maioria das pessoas tem em casa um frigorífico combinado com congelador e, consequentemente, pouco espaço de congelação. Ter gelo sempre pronto, é por isso difícil, além de que as soluções de armazenamento não são as melhores, sejam os sacos, sejam as cuvetes que já vêm no próprio congelador.

Assim, para ter bebidas sempre frescas esta máquina de gelo automática BlitzHome BH-IM2 promete fazer 9 cubos de gelo em apenas 7 a 15 minutos. É ainda garantido gelo cristalino, firme e espesso, para um derretimento lento. Os cubos de gelo têm de dimensão 11 x 24 x 32 mm.

A máquina de gelo BlitzHome BH-IM2 pode ser adquirida em promoção, por apenas 94,74€. O envio é feito a partir de armazém europeu.

BlitzHome BH-IM2

Máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2

O dia para muitos de nós só começa realmente depois de um bom café expresso. Usa máquinas de cápsulas? É certo que é um sistema prático, mas nada se compara a um bom café expresso de uma máquina tradicional. E para quem estava habituado a ir à pastelaria beber o café a meio da manhã, acredite que este é muito mais parecido do que o café de uma cápsula.

Além do sabor, ainda existe o fator ambiental já que o descartar das borras de café ou reaproveitamento para compostagem, bem como a reciclagem de uma embalagem de 250g de café já moído, é muito mais simples e eficiente.

A BlitzWolf BW-CMM2 é então uma máquina de café expresso de 20 Bar, com punho para dois cafés em simultâneo. Além disso, tem acessório para aquecer a vapor, que permite, por exemplo, fazer a espuma no leite, para um bom cappuccino.

O reservatório de água está posicionado na traseira da máquina e em cima existe uma placa que ajuda a manter as chávenas quentes. O controlo é feito através de um painel eletrónico na frente.

A máquina de café expresso BlitzWolf BW-CMM2 está disponível com grande desconto, por apenas 75,99€, utilizando o código de desconto BG352782. Também neste caso, o envio é feito a partir de armazém europeu.

BlitzWolf BW-CMM2

Smart Air Fryer BlitzHome BH-AF2

E para fazer petiscos muito mais saudáveis e de forma rápida há que considerar ter uma air fryer, ou melhor, uma fritadeira de ar, que pode ser controlada integralmente via app.

Pode, por exemplo, colocar a comida que quer confecionar já pronta na Air fryer BlitzHome BH-AF2 e, a qualquer momento e em qualquer lugar, colocar a máquina a trabalhar, ajustar temperatura, desligar a máquina ou ajustar o tempo. Além disso, a app inclui vários programas dedicados a diversas preparações.

Existe também um painel LED para um controlo direto e tátil. A máquina oferece circulação de ar quente de 360º no máximo e a cesta é destacável para uma facilidade maior de limpeza. Tem uma capacidade de 5 litros e uma potência de 1500W.

A Smart AirFryer BlitzHome BH-AF2 está disponível por 78,29€, com o código de desconto BG53cc0b. Neste e em todos os outros casos, o envio é feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e segura.

BlitzHome BH-AF2