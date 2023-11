Breaze: Pequeno mini filtro de ar está em super promoção…

O ar que respiramos tem imensa influência na nossa saúde, bem como no bem-estar e por isso é importante que se respire o "melhor" ar. Tem algum mini filtro de ar em casa ou escritório? É hoje que vai comprar o Breaze que está agora disponível a um super preço.

O Breaze da Prozis é um dispositivo com uma única missão: otimizar a qualidade do ar, para que respirar seja única e exclusivamente agradável. Este equipamento tem um sistema de limpeza do ar e não contém ventoinha, garantindo assim o mínimo ruído na sua operação, assim como uma maior eficiência energética.

Breaze Limpeza do ar em 4 passos

Filtro HEPA

Um filtro HEPA (retenção de partículas de alta eficiência) captura alergénios, bactérias e esporos de bolor. O pólen, os ácaros, o pelo e as partículas de pele são filtrados, melhorando assim a qualidade do ar interior.

Filtro de Carbono Ativado

O carbono ativado captura os compostos nocivos de elementos como tinta, produtos de limpeza, gases de escape e fumo de tabaco. Ajuda a eliminar os químicos, bem como os odores desagradáveis.

Gerador de Iões Negativos

A ionização do ar possui um efeito antimicrobiano que funciona contra partículas pequenas, incluindo bolor, vírus e espécies bacterianas, purificando ainda mais o ar.

Esterilizador com Ozono

Através da esterilização com ozono, são filtrados ainda mais agentes de contaminação do ar. Os esterilizadores profissionais, como os utilizados nas instalações de cuidados de saúde, usam uma tecnologia semelhante

O Breaze enquadra-se bem em qualquer divisão pequena e fechada. Em pouco tempo notará a diferença no ar que respira. Este equipamento é alimentado via USB, podendo ser alimentado através de um carregador de telemóvel ou simplesmente a partir de uma porta do computador.

Pode-se também utilizar a fita de algodão integrada para adicionar óleos essenciais. Assim, o ar filtrado não só será limpo, como também terá um aroma agradável. É possível trocar facilmente filtros.

Especificações Técnicas do Mini Filtro de Ar Breaze