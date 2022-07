Xbox revela próximas entradas no Xbox Game Pass

Eis que chegam mais boas novas para o Reino da Xbox, em particular para os membros do Xbox Game Pass. Foram divulgados os próximos jogos a entrarem no catálogo do serviço da Xbox.

Vamos ver?

A Microsoft anunciou recentemente quais são os novos jogos que a chegarem em breve, ao catálogo do Xbox Game Pass para Consola, PC Game Pass e Xbox Cloud Gaming.

Dessa forma, quem tenha uma subscrição válida do serviço pode usufruir de uma nova fornada de títulos que incluem As Dusk Falls, que estará disponível desde o primeiro dia do seu lançamento, ou seja, já está disponível.

Lista de jogos

Segue sem mais demora a lista dos novos jogos que entram (alguns já entraram) no catálogo do Xbox Game Pass:

As Dusk Falls – 19 de julho: Consola, PC e Cloud

Ashes of the Singularity: Escalation (ID@Xbox) – 19 de julho: PC

Watch Dogs 2 – 19 de julho: Consola, PC e Cloud

MotoGP 22 – 21 de julho: Consola, PC e Cloud

Torment: Tides of Numenera – 21 de julho: Consola e Cloud

Inside (ID@Xbox) – 29 de julho: Consola, PC e Cloud

Adicionalmente, nunca é demais referir a oferta, disponível para novos membros apenas, de obter o primeiro mês de Xbox Game Pass Ultimate por apenas 1€, e ter acesso dessa forma a centenas de jogos de alta qualidade em Consola, PC e Xbox Cloud Gaming, assim como acesso ao Xbox Live Gold, EA Play, recompensas e descontos exclusivos.

Tempo de dizer Adeus

Adicionalmente, e como tem vindo a ser habitual por estas alturas, alguns jogos também vão deixar o catálogo do Xbox Game Pass.

Vejam de seguida quais os títulos que vão sair do catálogo a 31 de julho, mas que podem adquirir com 20% de desconto:

Dodgeball Academia (Cloud, Consola e PC)

Katamari Damacy Reroll (Cloud, Consola e PC)

Lumines Remastered (Cloud, Consola e PC)

Omno (Cloud, Consola e PC)

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Consola e PC)