Perigo Extremo de incêndio: DEFIS partilha imagem “terrível”

A DEFIS é responsável por sustentar a competitividade e a inovação da indústria europeia de defesa, assegurando a evolução de uma base industrial e tecnológica de defesa europeia.

Hoje, no Twitter, a DEFIS publicou uma imagem impressionante que mostra releva perigo extremo de indêncio em vários países.

Incêndios: Veja a imagem publicada no twitter pela DEFIS

A DG DEFIS é responsável pela execução do programa espacial da UE, que consiste no Programa Europeu de Observação da Terra (Copernicus), no Sistema Global de Navegação por Satélite (Galileo) e no Sistema Europeu Complementar Geoestacionário de Navegação (EGNOS).

Desde o início de julho de 2022, a Europa Ocidental tem enfrentado vários grandes incêndios florestais, alimentados por ondas de calor extremas e condições de seca pré-existentes. A área total queimada por causa de incêndio em França, Espanha e Portugal nos últimos 10 dias ultrapassa os 40.000 hectares.

O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS), um dos módulos do Serviço de Gestão de Emergências Copernicus, fornece previsões diárias de perigo de incêndio com base num Índice Meteorológico de Incêndio (FWI).

Conforme mostrado na imagem seguinte, a previsão EFFIS FWI para hoje, 19 de julho de 2022, mostra ‘Perigo Extremo’ de incêndio – o nível mais alto de risco na escala ECMWF/FWI – na Espanha, França, Itália e o Reino Unido (Portugal não está incluído).

Mais de 50 pessoas foram detidas este ano pela GNR pelo crime de incêndio florestal, mais 20 do que em igual período de 2021, revelou hoje o ministro da Administração Interna.

O ministro deu também conta que este ano estão identificados mais de 500 suspeitos por atitudes dolosas em relação à floresta, enquanto em 2021 estavam identificados cerca de 300.

