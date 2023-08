Facebook: Atenção a esta mensagem “Acabou de morrer em um acidente”

O Facebook é atualmente a maior rede social do mundo. De acordo com números recentes, são mais de 3 mil milhões de utilizadores, o que fazem desta rede uma gigantesca montra para todo o tipo de conteúdos. Já alguma vez viu uma mensagem "Acabou de morrer em um acidente" no perfil de um amigo? Tenha cuidado.

Facebook: Há um hack a ser partilhado na rede social...

As redes sociais têm muitas coisas boas, mas por vezes há quem consiga explorar as "fraquezas" da tecnologia. Se tem presença no Facebook, certamente que já reparou em alguns perfis dos seus amigos e até no seu, uma mensagem que diz "Acabou de morrer em um acidente". A mensagem gera curiosidade e normalmente as pessoas clicam. Além disso, se reparem, são centenas as pessoas identificadas para criar um maior buzz do conteúdo.

Se vir algum perfil com esta mensagem, alerte o utilizador da publicação para que esta seja apagada ou remova a sua identificação. Não deve clicar nos links partilhados nem fornecer nenhum tipo de dados pessoais uma vez que se trata de um hack (um estilo de fraude).

No Facebook, cada um tem o seu perfil onde consta um mural onde colocámos aquilo que bem entendemos. Mas por vezes, quando os nossos amigos, assim entendem, também partilham conteúdos connosco nesse nosso mural porque nos identificam. Nas Definições do Facebook é possível controlar isso. Para tal devem ir a Privacidade > Perfil e identificação e depois Quem pode publicar no teu perfil? Nesta opção façam Editar e depois escolham Apenas eu.