O Android 13 é já uma realidade e a mais recente versão pode ser instalada num número limitado de dispositivos. Com esta mudança já no terreno, importa ver como se está a portar a versão anterior.

Os números mais recentes não deixam antever nada de bom, com o Android 12 ainda muito longo do esperado. Esta não é a versão mais usada e ainda falta muito para conseguir ter uma presença forte no universo dos smartphones com o sistema da Google.

A fragmentação é uma realidade no Android e que nos habituámos a ver ao longo dos anos. Com uma lista tão grande de dispositivos, é quase impossível garantir que todos estão na mais recente. Por outro lado, nem todos suportam ou têm mais atualizações

Ainda assim, e com o Android 12 a ter já quase 1 ano, esperava-se muito mais desta versão. Os fabricantes têm feito um esforço grande, mas aparentemente isso não tem sido suficiente, dado que esta não é ainda a versão mais usada.

Do que se pode ver, o domínio pertence ainda à versão 11 do Android, com os seus 27% de quota. Ainda antes da versão 12, temos também acima as versões 10 e 9, todas com valores elevados e que lhes permite ter um controlo ainda grande das versões em utilização.

No extremo oposto temos ainda a presença do Android 4 em todas as suas versões. São números residuais, mas que mostram bem a profusão de versões ainda em utilização e a dificuldade de uniformizar este cenário.

Na verdade, o que se passar agora com o Android 12 é igual ao que tem acontecido nos últimos anos e que se espera que continue no futuro. As novas versões do Android demoram mais de 1 anos a assumirem o domínio e a serem as mais usadas.

O Android 13 está lançado e a Google e os seus parceiros devem agora começar a trabalhar nas atualizações, que devem começar a ser vistas em breve. Claro que este é um processo longo e que deverá dar frutos dentro de alguns meses, algo que há poucos anos não acontecia, demorando muito mais.