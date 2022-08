Rússia já está a desenhar a sua própria estação espacial para o pós-EEI

A Rússia já declarou que está a preparar a sua colaboração espacial internacional e que abandonará a Estação Espacial Internacional (EEI) até 2028. Esta decisão surge depois do desencadear da guerra na Ucrânia e das próprias posições tomadas contra o regime de Vladimir Putin.

O país estará, portanto, a definir a sua estratégia para não perder a corrida espacial e já tem o modelo criado para a nova estação espacial russa.

Por muito que o projeto ainda pareça estar numa fase muito inicial de desenvolvimento, a Rússia já mostrou um pouco daquilo que poderá vir a ser a sua própria estação espacial, depois de abandonar a EEI (ISS - International Space Station, em Inglês).

A Reuters noticiou que a agência espacial Roscosmos do país compartilhou um modelo da futura estação (foto acima), apelidada de ROSS pela imprensa controlada pelo Estado.

A instalação orbital seria lançada em duas fases. Inicialmente, com quatro módulos, sendo depois expandida para seis com uma plataforma de serviços. O projeto acomodaria quatro pessoas em viagens rotativas e, supostamente, ofereceria melhor monitorização a partir da Terra do que a Rússia recebe da EEI atualmente.

Apesar desta divulgação, a Roscosmos não forneceu datas, e a imprensa do estado afirma que a primeira fase será lançada entre 2025 e 2030, o que é um prazo relativamente alargado, considerando que em 2028 deverá abandonar de vez as missões na EEI. A segunda chegaria entre 2030 e 2035.

A Roscosmos anunciou a sua saída da ISS em julho em resposta às sanções do Ocidente e outras medidas após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro. Na verdade, inicialmente, era apontado o ano de 2024 para a saída, mas a Rússia veio afirmar que só o pretendia fazer em 2028. Olhando para as previsões de lançamento da ROSS parece agora que este ano faz mais sentido.