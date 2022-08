Image Candy – a edição de imagem de forma rápida, gratuita e online

A necessidade de editar uma imagem é bastante comum atualmente, seja por que razão for. Desde converter entre formatos, redimensionar, rodar, espelhar, comprimir, adicionar texto ou marca de água, este conjunto de tarefas mais elementares (e não só) está geralmente ao alcance de qualquer aplicação de edição de imagem... mas a verdade é que nem sempre temos uma dessas ferramentas à mão.

Hoje damos a conhecer o Image Candy, o novo serviço online e gratuito da equipa Icecream Apps, que lhe servirá para a maioria das necessidades.

Entre fazer o download e instalar uma qualquer aplicação de edição de imagem, ou simplesmente abrir um site, não há muito a questionar quanto à simplicidade do processo. Além disso, no caso da escolha de uma aplicação, é importante escolher uma adequada à necessidade, evitando usar uma aplicação de utilização avançada (e pesada em termos de recursos) para fazer algo tão simples como um redimensionamento ou conversão, e nem sempre isso acontece.

Para simplificar, a edição de uma imagem poderá estar ao alcance de um marcador no browser, e tudo é feito online. O Image Candy permite fazê-lo, de forma muito completa e em qualquer sistema operativo (incluindo o smartphone).

13 opções de edição de imagem no Image Candy

As mais frequentes e importantes funcionalidades de edição de imagem estão concentradas no Image Candy, onde algumas delas não encontrará facilmente em aplicações mais simples.

Poderá, assim, fazer as seguintes operações:

Converter

Redimensionar

Comprimir

Remover o fundo

Rodar

Espelhar

Recortar

Adicionar texto

Adicionar marca d'água

Criar memes

Converter para PDF

Converter HEIC para JPG

Converter vídeo para GIF

A utilização não poderia ser mais simples. Basta escolher qual das operações pretende fazer, clicar, fazer o upload, ajustar e fazer download da nova imagem.

Na parte dos ajustes, naturalmente cada opções tem o seu ajuste específico. A ideia é sempre manter tudo muito simples, com poucas opções e, acima de tudo, não baralhar o utilizador menos experiente.

À medida que o serviço vai sendo utilizado, fica com todas as edições à disposição durante um período de 2 horas, numa caixa acessível a partir do botão de download no canto superior direito. Dessa forma, poderá editar várias imagens, e tratar dos downloads depois de todo o trabalho feito. Isto claro, desde que no período das 2 horas.

Acerca da privacidade

De acordo com a informação fornecida pela plataforma, o conteúdo enviado, processado e produzido, fica disponível apenas durante 120 minutos. É esse o tempo considerado como máximo para que as imagens possam ser descarregadas. Após esse tempo, todo o conteúdo é automaticamente destruído.

Em conclusão...

O Image Candy é muito simples de usar e bastante intuitivo, sem necessidade de qualquer tipo de instruções e sem opções complicadas. É rápido e a possibilidade de o utilizar em múltiplos dispositivos é, sem dúvida, um ponto forte neste serviço.

Mesmo para quem já tem ferramentas adequadas à edição de imagem, o Image Candy é um recurso que poderá ser bastante útil para um ajuste simples, onde é possível obter resultados rápidos e de qualidade.

Image Candy