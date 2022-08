A Apple tem nas políticas de privacidade e segurança uma prioridade e não há evento onde não sejam anunciadas novas medidas que visam proteger os utilizadores ou que venham melhorar as já existentes. É neste contexto que um vídeo feito no TikTok por uma funcionária da empresa não estará a ser bem recebido pela Apple.

No vídeo são deixadas algumas dicas de segurança com base no que realmente acontece dentro da Apple e, por isso, a autora do vídeo estará, alegadamente, a ser ameaçada de despedimento.

A Apple está alegadamente a ameaçar demitir uma funcionária que partilhou um vídeo do TikTok com dicas básicas de segurança do iPhone. A funcionária, Paris Campbell, diz que foi informada que violou a política da empresa ao se identificar como funcionária da Apple e por falar partilhar publicamente tópicos relacionados à Apple.

A política de redes sociais da empresa adverte explicitamente os funcionários sobre publicações sobre clientes, colegas ou informações confidenciais, no entanto, a Apple não proíbe especificamente os funcionários de partilhar informação sobre a tecnologia em específico.

We want you to be yourself, but you should also be respectful in posts, tweets, and other online communications

Na frase acima, pode ler-se algo como "queremos que seja você mesmo, mas também deve ser respeitoso em posts, tweets e outras comunicações online", e foi partilhada num documento interno na empresa.

Campbell trabalha na Apple há quase seis anos, estando recentemente a desempenhar funções de técnico de reparações na loja da Apple. Na semana passada, respondeu a um utilizador do TikTok que tinha perdido o seu iPhone no Coachella e recebeu mensagens de texto ameaçadoras a dizer que as suas informações pessoais seriam vendidas no mercado negro, a menos que ela removesse o iPhone do seu Apple ID.

No seu vídeo refere, então:

Não posso dizer exatamente como sei dessa informação, mas posso dizer que nos últimos seis anos sou engenheira de hardware certificada para uma certa empresa que gosta de falar sobre frutas...

Esse vídeo tornou-se viral, acumulando 5 milhões de visualizações em aproximadamente 24 horas. Na sexta-feira, Campbell recebeu um telefonema de um gerente, dizendo-lhe para remover o vídeo ou ela estaria sujeita a ação disciplinar e poderia mesmo “incluir demissão”. Até ao momento, o vídeo não foi removido, nem lhe foi dada mais nenhuma indicação.

No entanto, no fim de semana, Campbell partilhou um segundo vídeo intitulado “dear Apple”, onde revelou que era uma funcionária da empresa e disse que estava à espera para saber se seria demitida.

"Eu nunca me identifiquei como uma funcionária da Apple até este vídeo", disse ela. "O engraçado é que, depois de rever as políticas de redes sociais... em nenhum lugar diz que não posso me identificar publicamente como um funcionária da Apple, apenas que não devo fazê-lo de uma maneira que faça a empresa parecer má".

Além de funcionária da Apple, esta mulher arrecada milhares de seguidores do TikTok por causa da sua carreira como stand-up comedian, que já tem desde 2011.

Considerando o conteúdo do primeiro vídeo, não parece haver nenhuma razão para o despedimento ou para qualquer tipo de sanção... mas, e por este segundo?... Para a funcionária da Apple, o seu conhecimento partilhado na rede social deveria ter sido encarado como uma forma inovadora de partilha de informação útil para os utilizadores de dispositivos Apple.

A Apple não comentou publicamente este caso.