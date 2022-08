Bill Gates: Coreia do Sul pode liderar fabrico de vacinas

Além do seu impacto no mundo da tecnologia, Bill Gates tem também estado ligado ao mundo da saúde. Recentemente, o fundador da Microsoft, Bill Gates, pediu à Coreia do Sul para que desempenhe um papel importante na cooperação global em saúde, especialmente no campo do fabrico de vacinas e investigação.

O também copresidente da Fundação Bill e Melinda Gates afirmou que espera reforçar a sua associação com aquele país asiático, num momento de "crise sanitária mundial".

Bill Gates reconhece potencial na Coreia do Sul para a área da Saúde

Durante a Assembleia Nacional da Coreia do Sul, antes de se encontrar com o porta-voz do parlamento, Kim Jin-pyo, Bill Gates referiu que "A Coreia está pronta para ser líder neste campo, nomeadamente no fabrico de vacinas, no diagnóstico e na investigação".

Bill Gates prometeu contribuir com ideias para o desenvolvimento de novas ferramentas e recursos para ajudar os mais necessitados.

O magnata também felicitou Seul pelo seu compromisso de doar 200 milhões de dólares (197,3 milhões de euros) para o programa internacional de distribuição de vacinas contra a covid-19 (COVAX) e disse que ajudar os necessitados é "a coisa certa e inteligente a fazer", revela a Lusa.

A visita do empresário coincide com o anúncio na segunda-feira de que o conglomerado tecnológico sul-coreano SK investirá 250 milhões de dólares (246,6 milhões de euros) na empresa TerraPower, fundada por Gates e dedicada ao desenvolvimento de pequenos reatores nucleares ou reatores modulares.

