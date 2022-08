Recorde: Carregamentos nos postos Mobi.E crescem 87% em julho

De acordo com informações da Mobi.E, esta rede pública de postos de carregamento de veículos elétricos atingiu em julho mais de 220 mil carregamentos, o maior valor mensal alguma vez alcançado.

Os dados têm vindo a revelar que há cada vez mais veículos elétricos a circular nas estradas portuguesas. Além disso, todo o ecossistema de carregamentos também tem vindo a crescer no nosso país.

Mobi.e: 28 224 utilizadores fizeram uso da rede

Segundo um comunicado da Mobi.E, foi registado em julho um novo recorde de utilização da rede, tendo sido atingido os 222 945 carregamentos. A empresa refere que este volume de cargas representaram um consumo de mais de três milhões de quilowatts-hora (kWh).

Para Luís Barroso, presidente da Mobi.E, estes resultados "refletem a tendência de consolidação da mobilidade elétrica em Portugal e a capacidade de adaptação da rede Mobi.E à procura crescente que se regista consecutivamente desde abril de 2021". O responsável enaltece ainda o investimento do Estado e do setor privado, que tem permitido levar "cada vez mais pessoas a acreditarem e a aderirem a esta forma de mobilidade mais sustentável".

Ainda de acordo com a empresa, 28 224 utilizadores fizeram uso da rede, mais 42% em relação ao ano passado, quando se verificaram 19 910.

A Rede Mobi.E, ou Rede de Mobilidade Elétrica, é uma rede de postos de carregamento de veículos elétricos de acesso universal, interoperável e centrada no utilizador. Atualmente, a rede conta com mais de 2.700 postos de carregamento em todo o país, sendo mais de 800 de carregamento rápido ou ultrarrápido, isto é, a sua potência é superior a 22 kW.

A MOBI.E disponibilizou este ano, no seu domínio, o portal Mobi.Data. Trata-se de um portal de dados interativo sobre a rede MOBI.E e os seus impactos no ambiente com uma natureza dinâmica, com informação em tempo real e em permanente atualização. A colocação online das estatísticas e dos números reais da rede pública de carregamento permite vislumbrar o estado da rede e a sua evolução ao longo do tempo.