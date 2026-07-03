Falhas informáticas atrasam arranque da 2.ª fase dos exames nacionais

O arranque da 2.ª fase dos exames nacionais foi esta passada quinta-feira marcado por problemas técnicos que obrigaram ao adiamento do início das provas em várias escolas do país.

Falhas informáticas: segunda fase dos exames nacionais começa mais tarde

As dificuldades estiveram relacionadas com a plataforma digital utilizada para distribuir e gerir os exames, afetando o normal funcionamento do processo.

Perante a situação, o Governo decidiu adiar o início das provas para garantir que todos os alunos realizassem os exames em condições de igualdade. As escolas foram informadas da alteração e ajustaram os horários para minimizar o impacto nos estudantes.

Os exames nacionais continuam a decorrer em formato de papel, mas todo o processo de digitalização e distribuição das provas para classificação depende de sistemas informáticos, cuja indisponibilidade acabou por causar este contratempo.

Até ao momento, não há indicação de que seja necessário remarcar qualquer exame, sendo esperado que o calendário da 2.ª fase prossiga normalmente após a resolução das falhas técnicas.