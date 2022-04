Mobi.Data: Saiba sempre como está o estado da rede MOBI.E

A MOBI.E (Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica) disponibilizou recentemente no seu domínio o portal Mobi.Data. Trata-se de um portal de dados interativo sobre a rede MOBI.E e os seus impactos no ambiente com uma natureza dinâmica, com informação em tempo real e em permanente atualização.

Veja já como pode aceder e a informação que pode obter.

O portal Mobi.Data possui muita informação e os dados estão organizados em quatro separadores:

Disponibilidade

Sustentabilidade

Mobilidade

Curiosidade

No que diz respeito ao separador – Disponibilidade – é possível visualizar-se a distribuição da rede pública por tipo de posto e respetiva condição. Na prática, é possível ver a situação atual da rede de acesso público. É possível ver o nº de postos, postos em uso, Nº de tomadas, nº de pontos de carregamento, etc.

No segundo separador – Sustentabilidade – pode visualizar-se o impacto da rede MOBI.E no ambiente.

O terceiro separador – Mobilidade – possui informação relacionada com a evolução da rede MOBI.E em termos de carregamentos, de energia consumida, de número de utilizadores e de postos e tomadas utilizadas. Com a ajuda de filtros interativos o acesso à informação permite consultar diversos gráficos e estatísticas sobre:

Rede Acesso Público

Rede MOBI.E

Tomadas

O último separador – Curiosidade – permite encontrar dados estatísticos sobre a rede MOBI.E, entre os quais: Número de postos por OPC, Energia por CEME (Top 5) e Postos por fabricante (Top 5).

A colocação online das estatísticas e dos números reais da rede pública de carregamento permite vislumbrar o estado da rede e a sua evolução ao longo do tempo. E é um facto consolidado que o número de postos e tomadas tem vindo a aumentar nos tempos recentes, o que tem permitido cada vez mais deslocações dos veículos elétricos ao longo do território nacional. O aumento mensal das vendas de VE implica uma ligação direta ao aumento e capilaridade da rede pública de carregamento. A partir de agora qualquer pessoa pode verificar em tempo real a situação da rede MOBI.E.

Fonte: Mobi.Data