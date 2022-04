E Porque Hoje é Sexta

Uma rapariga nova casou-se com um senhor já com uma certa idade.

Ao fim de um certo tempo de casada, a rapariga foi ao médico e pediu-lhe para passar qualquer tratamento para o marido, já que este chegava muito cansado a casa, deitava-se e dormia.

Disse então o médico:

- Olha, levas estas gotas. Pões na sopa do teu marido e ele fica curado.

Chegou a casa e disse à criada:

- Pões três pingos disto na sopa do patrão, mas não dizes nada!

Na hora do jantar diz a senhora para a criada:

- Maria, serve a sopa!

A criada foi para e cozinha. Nisto a senhora ouve a criada a rir.

Diz ela então:

- Maria, serve a sopa!

E quanto mais a senhora chamava, mais a criada ria. A senhora vai então à cozinha e pergunta:

- O que é que se passa Maria?

- Sabe o que é senhora? - diz a criada - Cada pingo que eu ponho na sopa, o esparguete põe-se de pé!