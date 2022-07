Rússia diz adeus à Estação Espacial Internacional depois de 2024

A Estação Espacial Internacional (ISS) está ao serviço da investigação espacial há mais de 21 anos. Ao longo da sua vida, foram lá desenvolvidos diversos programas espaciais, com intervenção da Agência Espacial Canadiana (CSA/ASC), da ESA, JAXA, Roscosmos e NASA. Agora, a Rússia anuncia que vai deixar a ISS em 2024.

Esta saída precipitou-se após a invasão à Ucrânia e com a ameaça por parte do diretor da Agência Espacial da Rússia de destruir a Estação Espacial Internacional.

Rússia deixará a Estação Espacial Internacional após 2024

Segundo informações da Roscosmos, a agência espacial do país optará por não participar do projeto e irá concentrar-se na construção da sua própria versão.

Yuri Borisov, que foi nomeado no início deste mês para liderar a empresa espacial estatal Roscosmos, disse durante uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin que a Rússia cumprirá as suas obrigações com outros parceiros na Estação Espacial Internacional antes de deixar o projeto.

A decisão de deixar a estação após 2024 foi tomada.

Disse Borisov.

As palavras de Borisov reafirmaram declarações anteriores das autoridades espaciais russas sobre a intenção de Moscovo deixar o posto espacial após 2024. Esta posição é fruto das crescentes tensões entre a Rússia e o Ocidente, resultantes da invasão da Ucrânia por parte da Rússia.

Apesar da contenda, a NASA e Roscosmos fizeram um acordo no início deste mês para que os astronautas continuassem a viajar nos foguetões russos e para que os cosmonautas russos fossem transportados para a Estação Espacial Internacional na nave da SpaceX que iniciará estas funções já neste outono.

O acordo garante que a estação espacial terá sempre pelo menos um americano e um russo a bordo para manter ambos os lados do posto avançado em órbita a funcionar sem problemas, de acordo com a NASA e autoridades russas.

Atualmente, a Rússia estará, tal como a China, a preparar a sua própria estação espacial. Contudo, estes planos, abandonando a ISS, deverão levar alguns anos, atrasando a Roscosmos face aos seus principais concorrentes. Até lá, parece haver um acordo de cavalheiros para que a cooperação no espaço continue entre russos e americanos.

