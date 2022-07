Ter um relógio no pulso hoje em dia significa muito mais do que ver as horas. Os relógios estão inteligentes e são uma extensão perfeita do smartphone. A Doogee está a lançar novos produtos nesta área e o Doogee D11 é um deles.

O Doogee D11 permite a monitorização contínua dos batimentos cardíacos, tem 70 modos de desporto, bateria para 7 dias... mas há mais.

O Doogee D11 é um relógio inteligente com design que se destaca pelo mostrador de 1,32" arredondado com resolução de 360 x 360 píxeis, numa estrutura metálica com coroa rotativa, para interação com os menus.

É à prova de água e poeiras, com certificado IP68, sendo indicado para algumas atividades dentro de água, como natação. No entanto não deve ser usado em saunas ou banhos muito quentes, como adverte a fabricante.

Integra GPS podendo ser usado para monitorizar as atividades ao ar livre. Inclui 70 modos de desportos diferentes, aplicação para monitorizar o ciclo menstrual, faz avaliação de stress, do sono, tem exercícios de respiração e permite avaliar os batimentos cardíacos de forma contínua.

A Doogee garante uma autonomia de até 7 dias, pode ser controlado via assistente de voz e ainda, através do Bluetooth, permite atender chamadas e conversar apenas através do relógio.

Além de mais de 200 mostradores diferentes, estáticos ou interativos, ainda permite uma personalização maior com diferentes braceletes. Também o relógio está disponível em prateado ou preto com apontamento dourado.

O smartwatch Doogee D11 está disponível por apenas cerca de 49€ (IVA e taxas incluídas), numa promoção de lançamento válida até ao dia 29 de julho.

Doogee D11