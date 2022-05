Rússia irá alegadamente abandonar a Estação Espacial Internacional

Desde a invasão da Ucrânia, a Rússia tem conhecido uma panóplia de sanções por parte de vários governos e empresas. Aparentemente, essas terão também afetado o seu envolvimento na Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS), uma vez que o país vai alegadamente abandoná-la.

Decisão marca o fim de uma era de colaboração global.

De acordo com a Bloomberg, o diretor geral da Roscosmos Dmitry Rogozin confirmou que a Rússia irá abandonar a ISS. A decisão surge na sequência das sanções económicas impostas ao país, como resultado da invasão da Ucrânia, que aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano.

Os Estados Unidos da América e a Rússia já haviam revelado intenção, bem como planos, de continuar a exploração espacial de forma independente, deixando para trás uma ISS que se vê desgastada. No entanto, a decisão da agência espacial russa Roscosmos não deixa de marcar o fim de uma importante colaboração global.

A decisão já foi tomada, não somos obrigados a falar sobre ela publicamente. Só posso dizer isto: de acordo com as nossas obrigações, informaremos os nossos parceiros sobre o fim do nosso trabalho na ISS com um pré-aviso de um ano.