Misturar bebidas energéticas com álcool pode afetar a função cerebral, afirma estudo

Recentes experiências em ratos mostraram que a mistura de bebidas energéticas com álcool pode causar problemas a longo prazo na função cognitiva, aumentando as preocupações sobre os hábitos de consumo dos jovens adultos.

O perigo de misturar bebidas...

O estudo foi realizado por uma equipa da Universidade de Cagliari e da Universidade de Catania, em Itália, e grupos de ratos adolescentes do sexo masculino receberam álcool, bebidas energéticas ou uma mistura de ambos. Foram depois utilizadas várias experiências padrão para avaliar a função cognitiva - incluindo exames cerebrais e testes comportamentais - até 53 dias após o consumo.

Estes testes revelaram que os animais que consumiram as bebidas mistas apresentaram alterações duradouras na sua capacidade de aprender e recordar, bem como alterações na parte do hipocampo do cérebro - a área responsável pela aprendizagem e memória.

Pouco se sabe sobre se o consumo combinado destas bebidas, durante a adolescência, pode ter efeitos a longo prazo na função central, levantando a questão dos riscos deste hábito na maturação do cérebro.

Escrevem os investigadores no artigo publicado.

É claro que tanto o álcool como as bebidas energéticas são populares entre os jovens por uma série de razões - desde festas noturnas a sessões de estudo noturnas - e as implicações deste estudo são que estes hábitos podem estar a causar alguns danos a longo prazo.

Em particular, parece que a plasticidade do hipocampo pode ser afetada, prejudicando a capacidade do cérebro de se adaptar e mudar em resposta a novas informações e exigências. Trata-se de uma parte crucial do funcionamento normal do cérebro.

Problemas não a curto, mas a longo prazo

Embora os ratos que consumiram álcool e bebidas energéticas tenham inicialmente mostrado um aumento em certas métricas e funções cerebrais - incluindo um aumento de uma proteína que impulsiona o crescimento dos neurónios - estes benefícios não duraram e, ao longo do tempo e até à idade adulta, houve de facto um declínio na capacidade cerebral.

Os nossos resultados mostram que o consumo de álcool misturado com bebidas energéticas durante o período da pré-adolescência produz alterações adaptativas no hipocampo a nível eletrofisiológico e molecular, associadas a alterações comportamentais, que já são detetáveis durante a adolescência e persistem na idade adulta.

Escrevem os investigadores.

Estes resultados ainda têm de ser confirmados em estudos com seres humanos e é provável que existam diferenças entre os sexos devido a interações hormonais que não puderam ser exploradas neste estudo. Mas os resultados sugerem que as preocupações com a saúde relativamente às bebidas energéticas são justificadas. O álcool tem muitas implicações para a saúde, e é do senso comum que misturar os dois de forma significativa não é a melhor ideia.

