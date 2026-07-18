Comissão Europeia aprova o primeiro comprimido para perder peso
A Comissão Europeia aprovou o primeiro medicamento oral da classe dos agonistas do recetor GLP-1 destinado ao controlo do peso. Vai ser mais fácil perder peso e combater este problema.
Trata-se do Wegovy em comprimidos (semaglutida oral 25 mg), desenvolvido pela Novo Nordisk, que passa a estar autorizado para utilização em todos os Estados-membros da União Europeia.
Até agora, os tratamentos GLP-1 para a obesidade eram maioritariamente administrados por injeção. Com esta decisão, abre-se caminho para uma alternativa em comprimido, que poderá facilitar a adesão ao tratamento por parte de muitos doentes.
Quem pode tomar o novo comprimido?
O medicamento está indicado para adultos que apresentem:
- Obesidade, com um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m².
- Excesso de peso, com IMC igual ou superior a 27 kg/m², desde que exista pelo menos uma doença associada ao peso.
Entre essas doenças incluem-se:
- Hipertensão arterial.
- Diabetes tipo 2 ou pré-diabetes.
- Colesterol elevado (dislipidemia).
- Apneia obstrutiva do sono.
- Doença cardiovascular.
Tal como acontece com as versões injetáveis, o tratamento deve ser acompanhado por uma alimentação com redução calórica e prática regular de atividade física.
Não substitui mudanças no estilo de vida
Apesar da crescente popularidade dos medicamentos GLP-1, as autoridades europeias sublinham que estes não constituem uma solução isolada para a obesidade.
O Wegovy deve ser utilizado como complemento de um plano terapêutico que inclua alterações nos hábitos alimentares e aumento da atividade física.
A medicação ajuda a controlar o apetite, promove uma sensação de saciedade prolongada e reduz a ingestão de alimentos, mas os melhores resultados continuam a depender de mudanças sustentadas no estilo de vida.
A Europa acompanha uma tendência mundial
A decisão da Comissão Europeia surge depois de, em maio, o Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter emitido um parecer positivo relativamente à nova formulação oral do Wegovy. A autorização agora concedida permite a comercialização do medicamento em toda a União Europeia.
O mercado dos tratamentos para a obesidade tem crescido rapidamente, impulsionado pelo sucesso dos medicamentos baseados em GLP-1. A chegada de uma versão oral representa um passo importante, sobretudo para pessoas que evitavam este tipo de terapêutica devido à necessidade de injeções semanais.
Ainda haverá mais concorrência
A aprovação do Wegovy em comprimidos deverá intensificar a competição neste segmento. A Eli Lilly já desenvolveu o orforglipron (Foundayo), outro medicamento oral da classe GLP-1, que já recebeu aprovação nos Estados Unidos e continua a avançar noutros mercados.
A expectativa é que, nos próximos anos, os tratamentos orais para a obesidade se tornem cada vez mais comuns, oferecendo aos médicos e aos doentes um maior leque de opções terapêuticas.
É assim mesmo. Um comprimido para que as pessoas no verão possam emagrecer e no inverno nem se mecher e continuar a continuar a comer todo o tipo de porcarias. Deviam era obrigar as pessoas a co. Er como deve ser é fazer exercício. Sei que há casos qua as coisas são diferentesas a grande maioria dos gordos o problema é não fazer nada e comer.
O preconceito alastra a todas áreas… acabe-se com substâncias de substituição para toxicodependentes, os comprimidos e selos para deixar de fumar, é tudo uma cambada de preguiçosos. Dá o passo em frente e preocupa-te mais contigo do que com os outros.
Caro Sérgio, como é referido na peça, existem regras. Depois, ao nível da endocrinologia, existem sinais e são esses que vão ser tratados. Não é ao acaso, pelo menos na regra geral.
Claro que fazer exercício e o “fechar a boca” são sempre a mensagens dos que não passam por esse problema. Mas, quando existe esta doença, não se trata de fazer exercício e fechar a boca, há que tratar mais profundo o sistema. E é isso que este tipo de medicamentos está a fazer. E ainda bem, pois é muito mais caro tratar tudo o que depois resulta da obesidade do que a tratar logo no início.
Os “gordos” podem ser tratados, já os “burros” não têm como o fazer. Tem de viver com isso, Sérgio.
A médio prazo sao o certo para resolver:
Hipertensão arterial.
Diabetes tipo 2 ou pré-diabetes.
Colesterol elevado (dislipidemia).
Apneia obstrutiva do sono.
Doença cardiovascular.
Por isso os médicos são a favor das canetas Ozempic, Mounjaro, pois iria poupar muito dinheiro ao SNS, porque resolvem uma serie de problemas é um super medicamento, no entanto só aconselham para pessoas obesas e não para perder a barriga no verão, por isso o governo português deveria ter em conta este comprimido já que as canetas ainda são caras.
Comprimidos, comprimidos, mais comprimidos, injetáveis, etc…
Mas fazer exercício físico e levantar do sofá é que não! Que horror!