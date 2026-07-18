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Comissão Europeia aprova o primeiro comprimido para perder peso

· Ciência 5 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Sérgio V. says:
    18 de Julho de 2026 às 10:07

    É assim mesmo. Um comprimido para que as pessoas no verão possam emagrecer e no inverno nem se mecher e continuar a continuar a comer todo o tipo de porcarias. Deviam era obrigar as pessoas a co. Er como deve ser é fazer exercício. Sei que há casos qua as coisas são diferentesas a grande maioria dos gordos o problema é não fazer nada e comer.

    Responder
    • Nuno+Palma says:
      18 de Julho de 2026 às 10:35

      O preconceito alastra a todas áreas… acabe-se com substâncias de substituição para toxicodependentes, os comprimidos e selos para deixar de fumar, é tudo uma cambada de preguiçosos. Dá o passo em frente e preocupa-te mais contigo do que com os outros.

      Responder
    • Pedro Pendo says:
      18 de Julho de 2026 às 10:56

      Caro Sérgio, como é referido na peça, existem regras. Depois, ao nível da endocrinologia, existem sinais e são esses que vão ser tratados. Não é ao acaso, pelo menos na regra geral.

      Claro que fazer exercício e o “fechar a boca” são sempre a mensagens dos que não passam por esse problema. Mas, quando existe esta doença, não se trata de fazer exercício e fechar a boca, há que tratar mais profundo o sistema. E é isso que este tipo de medicamentos está a fazer. E ainda bem, pois é muito mais caro tratar tudo o que depois resulta da obesidade do que a tratar logo no início.

      Os “gordos” podem ser tratados, já os “burros” não têm como o fazer. Tem de viver com isso, Sérgio.

      Responder
  2. Filipe says:
    18 de Julho de 2026 às 10:31

    A médio prazo sao o certo para resolver:
    Hipertensão arterial.
    Diabetes tipo 2 ou pré-diabetes.
    Colesterol elevado (dislipidemia).
    Apneia obstrutiva do sono.
    Doença cardiovascular.

    Por isso os médicos são a favor das canetas Ozempic, Mounjaro, pois iria poupar muito dinheiro ao SNS, porque resolvem uma serie de problemas é um super medicamento, no entanto só aconselham para pessoas obesas e não para perder a barriga no verão, por isso o governo português deveria ter em conta este comprimido já que as canetas ainda são caras.

    Responder
  3. Emanuel Neves says:
    18 de Julho de 2026 às 11:27

    Comprimidos, comprimidos, mais comprimidos, injetáveis, etc…
    Mas fazer exercício físico e levantar do sofá é que não! Que horror!

    Responder

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