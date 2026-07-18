Comissão Europeia aprova o primeiro comprimido para perder peso

A Comissão Europeia aprovou o primeiro medicamento oral da classe dos agonistas do recetor GLP-1 destinado ao controlo do peso. Vai ser mais fácil perder peso e combater este problema.

Trata-se do Wegovy em comprimidos (semaglutida oral 25 mg), desenvolvido pela Novo Nordisk, que passa a estar autorizado para utilização em todos os Estados-membros da União Europeia.

Até agora, os tratamentos GLP-1 para a obesidade eram maioritariamente administrados por injeção. Com esta decisão, abre-se caminho para uma alternativa em comprimido, que poderá facilitar a adesão ao tratamento por parte de muitos doentes.

Quem pode tomar o novo comprimido?

O medicamento está indicado para adultos que apresentem:

Obesidade, com um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30 kg/m².

Excesso de peso, com IMC igual ou superior a 27 kg/m², desde que exista pelo menos uma doença associada ao peso.

Entre essas doenças incluem-se:

Hipertensão arterial.

Diabetes tipo 2 ou pré-diabetes.

Colesterol elevado (dislipidemia).

Apneia obstrutiva do sono.

Doença cardiovascular.

Tal como acontece com as versões injetáveis, o tratamento deve ser acompanhado por uma alimentação com redução calórica e prática regular de atividade física.

Não substitui mudanças no estilo de vida

Apesar da crescente popularidade dos medicamentos GLP-1, as autoridades europeias sublinham que estes não constituem uma solução isolada para a obesidade.

O Wegovy deve ser utilizado como complemento de um plano terapêutico que inclua alterações nos hábitos alimentares e aumento da atividade física.

A medicação ajuda a controlar o apetite, promove uma sensação de saciedade prolongada e reduz a ingestão de alimentos, mas os melhores resultados continuam a depender de mudanças sustentadas no estilo de vida.

A Europa acompanha uma tendência mundial

A decisão da Comissão Europeia surge depois de, em maio, o Comité dos Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) ter emitido um parecer positivo relativamente à nova formulação oral do Wegovy. A autorização agora concedida permite a comercialização do medicamento em toda a União Europeia.

O mercado dos tratamentos para a obesidade tem crescido rapidamente, impulsionado pelo sucesso dos medicamentos baseados em GLP-1. A chegada de uma versão oral representa um passo importante, sobretudo para pessoas que evitavam este tipo de terapêutica devido à necessidade de injeções semanais.

Ainda haverá mais concorrência

A aprovação do Wegovy em comprimidos deverá intensificar a competição neste segmento. A Eli Lilly já desenvolveu o orforglipron (Foundayo), outro medicamento oral da classe GLP-1, que já recebeu aprovação nos Estados Unidos e continua a avançar noutros mercados.

A expectativa é que, nos próximos anos, os tratamentos orais para a obesidade se tornem cada vez mais comuns, oferecendo aos médicos e aos doentes um maior leque de opções terapêuticas.