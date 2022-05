E-bike Fafrees 20F054 – Um estilo retro, mas com tecnologia dos dias de hoje

As bicicletas elétricas são hoje uma opção para quem se desloca diariamente para ir para o trabalho, para a escola, para um passeio ou para as compras do dia-a-dia. As opções de e-bikes são inúmeras e aos mais variados preços e a sugestão de hoje vai para um modelo com estilo mais retro, mas com todas as tecnologias exigidas nos dias de hoje.

Venha conhecer a e-bike Fafrees 20F054.

E-bike Fafrees 20F054

A e-bike Fafrees 20F054 tem um design que faz lembrar as bicicletas de antigamente, mas que não dispensa nenhuma das tecnologias que hoje fazem parte de uma bicicleta elétrica.

Tem uma construção em liga de alumínio, é dobrável e suporta até 120kg, sendo ainda ajustável a pessoas com altura entre os 1,55 e os 1,90 m para uma condução confortável.

Este modelo vem com uma bateria de 36V que se encontra posicionada acima da roda traseira, aquilo que remete para um segundo assento, e um motor de 250W, garantindo uma velocidade máxima de 25km/h. É ainda capaz de subir inclinações de 30º, com autonomia para até 100 km, em condução combinada.

Vem com um sistema de transmissão de 7 velocidades Shimano. Existe um painel frontal na bicicleta onde o poderá escolher os modos de condução, registar viagens e ter acesso a informações como nível da bateria e quilómetros percorridos, por exemplo.

A e-bike Fafrees 20F054 está disponível em promoção, por 737,99€ utilizando o código de desconto CCF054. O envio é feito a partir de armazém na Europa, com entrega rápida e gratuita.

Fafrees 20F054