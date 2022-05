Telescópio James Webb já tem os espelhos alinhados! Veja o vídeo

O telescópio James Webb foi lançado com sucesso no dia 25 de dezembro de 2021 e desde essa altura que tem estado em afinações. Como já revelamos, o James Webb vai estudar um sistema com sete planetas semelhantes à Terra

As notícias mais recentes da NASA, revelam que o Telescópio James Webb já concluiu o alinhamento dos sensores.

No passado dia 25 de dezembro, o foguete Ariane 5 descolou do porto espacial de Kourou levando consigo o James Webb, o telescópio de 8,8 mil milhões de euros.

Depois de 5 meses do lançamento do telescópio, a NASA revelou recentemente que já concluído o processo de alinhamento dos dezoito espelhos hexagonais fabricados em berílio e que são revestidos com uma fina camada de ouro. O alinhamento de todos os espelhos, permitirá ter imagens com boa qualidade e detalhe.

A calibração dos espelhos teve como referência um ponto no espaço denominado "Grande Nuvem de Magalhães", galáxia anã satélite que orbita a Via-Láctea.

Segundo o cronograma divulgado pela NASA, o processo de alinhamento dos espelhos finalizado dá início a outro processo que deve durar cerca de 60 dias até que o equipamento consiga ajustar as quatro câmaras: NIRCam, NIRSpec, NIRISS e MIRI.

Veja o vídeo do alinhamento dos espelhos do James Webb

James Webb é o mais poderoso telescópio espacial de sempre deverá observar as primeiras galáxias, formadas 'apenas' 200 milhões de anos após o princípio do Universo. De relembrar que o telescópio espacial James Webb atingiu em janeiro a sua configuração final o que significa que está pronto para começar a funcionar na sua totalidade. No entanto, a total operação do tal telescópio só deverá acontecer dentro de cerca de cinco meses, revelou agência espacial norte-americana.

O telescópio é pilotado a partir da cidade norte-americana de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos.