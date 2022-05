Wikimedia Foundation deixa de aceitar criptomoedas como doação

A utilização de moedas virtuais é ainda muito controversa e a sua aceitação tem avanços e recuos constantes. Os editores de conteúdo para a plataforma Wikipedia já chegaram a receber donativos em Bitcoins ou outras criptomoedas, mas isso agora vai acabar.

A Wikimedia Foundation já veio dizer que não vai aceitar mais criptomoedas como forma de doação.

Depois dos editores da Wikipedia votarem para o fim das criptomoedas como opção de doação no mês passado, a Wikimedia Foundation avançou com a informação de que não aceitará mais Bitcoin ou outras moedas virtuais. Para evitar doações futuras, está mesmo a encerrar a sua conta Bitpay.

A Wikimedia Foundation decidiu descontinuar a aceitação direta de criptomoedas como meio de doação. Começámos a nossa aceitação direta de criptomoedas em 2014, com base em solicitações dos nossos voluntários e comunidades de doadores. Estamos a tomar esta decisão com base no feedback recente dessas mesmas comunidades. Especificamente, fecharemos a nossa conta Bitpay, o que removerá a nossa capacidade de aceitar diretamente criptomoedas como método de doação.