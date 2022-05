ISMC investe 3 mil milhões de dólares para a construção da 1ª fábrica de chips na Índia

A escassez de componentes, que afinal poderá manter-se por mais tempo do que o esperado, é um problema que afetou, e continua a afetar, gravemente o mercado tecnológico. E este problema trouxe ao de cima as fragilidades do setor e a necessidade urgente de que sejam encontradas soluções.

Como tal, a aposta em novas fábricas ou expansão das existentes tem sido uma decisão que muitas empresas e governos adotaram. E agora sabe-se que o ISMC, consórcio internacional de semicondutores, vai investir cerca de 3 mil milhões de dólares para a construção da primeira fábrica de chips na Índia, nomeadamente na região de Karnataka.

Consórcio de chips investe na 1ª fábrica do setor na Índia

De acordo com as mais recentes informações reveladas, o consórcio internacional de semicondutores ISMC vai investir um montante de 22 mil INR (rupias indianas), o que respeita a cerca de 3 mil milhões de dólares, para a construção da primeira fábrica de chips na Índia, nomeadamente no estado de Karnataka.

A notícia foi avançada pelo governo do próprio estado indiano neste domingo (1), onde é também referido que esta primeira unidade de fabrico de semicondutores na Índia deve gerar mais de 1.500 empregos diretos e 10.000 empregos indiretos. A página oficial na rede social Twitter do setor de investimentos do estado de Karnataka partilhou imagens da celebração deste investimento milionário.

A ISMC é uma joint venture entre a Next Orbit Ventures, de Abu Dhabi, e a Tower Semiconductor de Israel. Esta última foi agora comprada pela Intel por 5,4 mil milhões de dólares.

Segundo o governo indiano, prevê-se que o mercado de semicondutores da Índia cresça de 20 mil milhões de dólares em 2020, para 63 mil milhões de dólares em 2026.

Este anúncio é assim mais uma tentativa do país asiático no seu objetivo de atrair empresas mundiais e poder tornar-se num fornecedor global de chips. Como parte desse esforço, recentemente a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, convidou empresas norte-americanas do setor dos semicondutores a investir no país.