Astronautas da estação espacial foram visitar a cápsula Starliner da Boeing

A Boeing seguiu-se à SpaceX na colocação de uma cápsula atracada à Estação Espacial Internacional. No passado sábado, pela primeira vez, esta nave conseguiu sair da Terra e chegar ao espaço, completando para já metade da missão. A outra metade será sair da ISS e chegar, operacional, à Terra. O voo da Starliner foi sem tripulação, mas os astronautas da ISS fizeram uma visita guiada para nos mostrar como é a nave por dentro.

A cápsula tem um diâmetro de 4,56 metros que é ligeiramente maior que o módulo de comando Apollo e SpaceX Dragon 2, e menor que a cápsula Orion.

Astronautas da ISS mostram a cápsula da Boeing

Os astronautas da Estação Espacial Internacional flutuaram na cápsula da Boeing Starliner no sábado, tornando-se as primeiras pessoas a entrar na nave espacial em órbita menos de um dia após esta ter atracado no complexo de investigação em órbita pela primeira vez.

Estes habitares da ISS passarão vários dias a realizar testes e a desembalar a carga dentro da nave espacial Starliner, antes desta partir e regressar à Terra na quarta-feira.

O astronauta da NASA Bob Hines tornou-se a primeira pessoa a entrar numa nave espacial Starliner em órbita após abrir a escotilha dianteira da cápsula às 12:04 p.m. EDT (1604 GMT) de sábado. Dois dos seus tripulantes, o astronauta da NASA Kjell Lindgren e o cosmonauta russo Denis Matveev, juntaram-se a ele dentro da nave alguns minutos mais tarde.

Os tripulantes usaram inicialmente máscaras e óculos de proteção contra potenciais partículas flutuantes dentro da cápsula da Boeing. O equipamento de proteção é normalmente usado pelos astronautas da estação espacial ao entrar pela primeira vez numa nova nave espacial ou num novo módulo.

Depois de verificarem que estava tudo OK, o material de segurança foi retirado e passaram a filmar o interior, para todos na Terra conhecermos esta nave.

Bem-vindos à Starliner, pela primeira vez no espaço

A nave espacial Starliner atracou no porto da frente do módulo Harmony da estação às 01:28 horas, na madrugada de sábado passado (hora de Portugal continental). A cápsula completou a ligação automatizada após manter a posição perto da estação por mais tempo do que o planeado, dando tempo para o controlo da missão resolver um problema com o seu mecanismo de acoplagem.

Hines, Lindgren, e as colegas de tripulação Jessica Watkins e Samantha Cristoforetti voaram para a Estação Espacial Internacional no mês passado, numa nave espacial SpaceX Dragon.

O seu lançamento e acoplagem marcaram o quarto voo operacional da cápsula da tripulação do SpaceX transportando astronautas para a estação espacial, e o sétimo voo global da tripulação do Dragon, incluindo um voo de teste em 2020 e duas missões de voos espaciais humanos totalmente comerciais.

O programa Starliner, entretanto, leva alguns anos de atraso em relação à nave espacial Dragon do SpaceX. Um voo de teste não pilotado de 2019 foi abortado por problemas de software, e a nave espacial regressou à Terra sem atracar na estação espacial.

A Boeing e a NASA concordaram em lançar uma segunda missão de demonstração não pilotada - chamada Orbital Flight Test-2 - mas o lançamento foi atrasado desde agosto passado por problemas com válvulas no sistema de propulsão da nave espacial.

A Boeing teve de desembolsar 595 milhões de dólares em encargos contabilísticos para pagar a missão OFT-2 e os atrasos associados.

A missão OFT-2 finalmente levantou voo na quinta-feira dia 19 de maio, do Cabo Canaveral, a bordo de um foguetão da United Launch Alliance Atlas 5. Os gestores da NASA e da Boeing aprovaram a nave espacial Starliner para aproximação à estação espacial na sexta-feira, seguindo várias questões técnicas com propulsores e o sistema de arrefecimento da cápsula.

Nave pronta para receber contratos multimilionário da NASA

A NASA adjudicou à SpaceX e à Boeing contratos multimilionários em 2014 para terminar a conceção e desenvolvimento dos veículos Dragon e Starliner. No total, a NASA assinou contratos de tripulação comercial com a Boeing avaliados em mais de 5,1 mil milhões de dólares e 3,1 mil milhões de dólares em contratos que cobrem trabalhos semelhantes com o SpaceX.

O programa de tripulação comercial da NASA foi criado para fornecer acesso independente de astronauta dos EUA à estação espacial após a retirada do vaivém espacial. Durante nove anos após o último voo do vaivém, os astronautas da NASA montaram a nave espacial russa Soyuz de e para a estação espacial.

Em 2014, a NASA adjudicou os contratos de tripulação comercial, e este é o dia que eles imaginavam, em que temos três veículos de categoria humana atracados na estação espacial neste momento. Assim, temos o Soyuz atracado no MLM (Multipurpose Laboratory Module), e depois temos um Dragon mesmo por cima de nós e o Starliner mesmo atrás de nós.

Disse disse Hines.