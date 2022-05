Radares inteligentes conseguem apanhar quem vai ao telemóvel

Ser "apanhado" por um radar de velocidade é sempre algo que ninguém gosta. Além da parte monetária necessária para pagar a coima, o condutor pode também perder pontos e ter registo negativo na sua carta de condução.

Além da velocidade, os radares também já conseguem apanhar os condutores que vão ao telemóvel. Saibam como funciona.

Radares inteligentes têm flash infravermelhos

Em 2019, o Pplware apresentava aqui os radares inteligentes que conseguem apanhar quem vai ao telemóvel. A Austrália foi dos primeiros países a ter radares inteligentes que conseguem registar quem vai ao telemóvel.

De acordo com as informações, a Austrália começou em 2019 com 45 câmaras de deteção equipadas com flash infravermelho.

Um dos pontos fortes destes novos sistemas é a sua precisão. As câmaras conseguem boas capturas, independentemente das condições meteorológicas e funcionam de dia e de noite. O sistema consegue mesmo registar situações irregulares quando um veículo circula a 300 km/h.

Alemanha também já usa radares inteligentes

A Alemanha foi o primeiro país europeu a usar esta nova tecnologia para conseguir detetar condutores com telemóvel ao volante. Este sistema para prevaricadores do telemóvel na condução está a ser testado numa das vias do estado alemão de Rhineland-Palatinate e, em apenas uma hora, foram registados 10 condutores ao telemóvel.

Estes radares irão estar em testes durante três meses e provavelmente depois passarão a fazer parte do sistema nacional de segurança daquele país. Os novos radares recorrem à inteligência artificial para avaliar e registar o comportamento dos condutores.

De referir que para ser detetado pelo radar, basta que tenha o smartphone na mão para, por exemplo, para responder a uma mensagem. Segundo os meios de comunicação da Alemanha, o sistema não totalmente perfeito, mas pelo facto de estar montado numa posição mais vertical, consegue detetar a posição das mãos.