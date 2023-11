Depois de o hardware tornar os smartphones muito poderosos do ponto de vista do processamento, as empresas querem desenvolver software que seja de facto um salto tecnológico e que tire proveito desse tal poder. Como tal, a Samsung vai trazer um sistema de tradução das chamadas em tempo real. Chama-se AI Live Translate Call e funciona como se o utilizador ligasse as legendas. Será um dos grandes trunfos do Galaxy S24.

Samsung Galaxy S24 será uma "central" de IA

A Samsung antecipou aquela que vai ser uma das grandes novidades do seu futuro Galaxy (previsivelmente o Galaxy S24). E não se trata nem de um novo processador, nem de uma nova câmara, mas sim de um novo sistema de inteligência artificial (IA). E entre as suas funcionalidades há uma que parece realmente útil: um tradutor em tempo real para chamadas.

Traduzir entre várias línguas não é novidade, já que ferramentas como o Google Translate oferecem esta opção há vários anos. O que é novo é a facilidade de utilização. A partir do próximo Galaxy, a Samsung vai implementar o novo sistema AI Live Translate Call.

Segundo a Samsung, esta é uma ferramenta que será integrada diretamente na aplicação telefónica nativa dos telemóveis Samsung e facilitará a comunicação com uma pessoa que fale outro idioma.

Ao ativar a opção de tradução, veremos toda a conversa traduzida no ecrã do telemóvel. Como se fossem legendas, mas da conversa em tempo real que estamos a ter com a pessoa. Portanto, estamos a falar de um sistema de legendas completo, mas em vez de ser aplicado a vídeos ou filmes, é aplicado a conversas telefónicas.

Relativamente à privacidade deste sistema de tradução em tempo real, a Samsung explica que, como a IA está integrada no equipamento, as conversas privadas serão processadas dentro do smartphone e não serão transferidas para a cloud.

Este sistema de tradução para chamadas faz parte do compromisso da empresa sul-coreana com a sua nova inteligência artificial. Samsung Gauss é o nome dado à IA generativa da Samsung.

Trata-se de uma IA com três facetas. Um modelo linguístico especializado na tradução e na escrita, um modelo de programação e um terceiro para gerar imagens.