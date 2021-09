Apple Watch pode ajudar a detetar taquicardia supraventricular e ajudar no tratamento

O Apple Watch, assim como vários smartwatches de algumas marcas, viram nas informações de saúde e bem-estar um filão para potenciar a utilização deste tipo de dispositivos. Se atualmente a Apple tem mais de 100 milhões de Apple Watch ativos, muito se deve aos sensores de monitorização cardíaca e ECG. Contudo, esta máquina de pulso tem muito mais tecnologia ainda por aproveitar.

Segundo uma nova investigação, o Apple Watch pode ajudar a detetar uma taquicardia supraventricular e auxiliar no tratamento.

O estudo, apresentado no mês passado, analisou os vários modelos de Apple Watch e forneceu orientações sobre os melhores Apple Watches de ECG de derivação única que podem ajudar na deteção de taquicardia.

O que é taquicardia supraventricular (SVT)?

A Taquicardia supraventricular é um ritmo cardíaco anormalmente elevado com origem em problemas na atividade elétrica da parte superior do coração.

Existem quatro tipos principais:

fibrilhação auricular;

taquicardia paroxística supraventricular (TPSV);

flutter auricular;

síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Os sintomas mais comuns são palpitações, sensação de desmaio, suores, falta de ar e dor no peito.

O coração de um ser humano adulto, em repouso, bate entre 60 e 100 vezes por minuto. Quando estes batimentos cardíacos superam as 100 vezes por minuto, a pessoa é diagnosticada com taquicardia.

A taquicardia pode ser tanto um sintoma de algum mal maior, como o Transtorno de Ansiedade, como de uma doença cardíaca. Além disso, o consumo de certas substâncias, como a cafeína em excesso, também é capaz de causar uma taquicardia temporária, sendo que ela passa uma vez que a substância começa a ser eliminada pelo organismo.

A maioria das pessoas com taquicardia supraventricular vive uma vida saudável sem restrições ou tratamento. No entanto, em certos casos, esta condição exige mudanças no estilo de vida, medicamentos e procedimentos cardíacos para controlar ou eliminar os batimentos cardíacos rápidos e os sintomas relacionados.

Apple Watch e as taquicardias

De acordo com o novo estudo, as informações de frequência cardíaca do Apple Watch podem facilitar o diagnóstico e o tratamento da SVT. Isto é, pode ser tirado proveito das tendências de ritmo cardíaco de longo prazo. Com esta informação, os investigadores realizaram a ablação por cateter RF (radio frequência) de AVNRT e AVRT coexistentes.

Um exemplo dado pelos investigadores foi de um paciente de 52 anos que tinha queixas de palpitações e síncope. As tendências da frequência cardíaca do seu Apple Watch SE sugeriram dois tipos de taquicardia, e os investigadores conseguiram realizar a ablação de ambas numa única sessão.

A arritmia cardíaca é difícil de registar com métodos tradicional, como os monitores Holter e monitores de ritmo cardíaco com banda, devido à sua duração. Por exemplo, o Holter ECG é feito geralmente durante 24 horas, ou, em casos mais graves, durante uma semana no máximo, mas uma arritmia cardíaca pode não ocorrer durante este período.

Basicamente, o que está em causa é que alguns equipamentos médicos, como o Holter e determinados monitores de ritmo cardíaco, podem estar a monitorizar durante dias ou semanas e nunca detetar a arritmia cardíaca. É aí que o Apple Watch ganha uma grande utilidade.

Conforme se pode ver na imagem em cima, em que está mostrado o ECG feito com um equipamento médico e onde são também apresentados os dados da frequência cardíaca registada pelo Apple Watch, existem aumentos entre 150-180/min, apontados pela seta verde, e outros aumentos na frequência cardíaca entre 180 e 220/min, apontados pela seta azul.

O primeiro registo foi detetado quando ocorreu uma palpitação, e o segundo, durante a síncope ou pré-síncope. No caso deste paciente, o seu smartwatch era um Apple Watch SE, que não regista um ECG de um só elétrodo. Portanto, o equipamento não permitiu identificar o tipo de arritmia. Mas os Apple Watch da Series 4, Series 5 e Series 6 já permitem.

Portanto, apesar do SE ser limitado no que toca ao ECG (assim como as versões antes do Apple Watch Series 4) os investigadores descobriram que mesmo um destes smartwatches Apple com capacidade limitada pode ser útil. Os recursos disponíveis nos smartwatches variam de paciente para paciente ou mesmo de país para país, mas os seus recursos podem ser aproveitados para retirar informação de uma utilização mais constante.

