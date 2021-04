Recentemente um assalto à mão armada no Brasil, resultou na detenção de um homem de 20 anos. Mas para isso, a tecnologia teve um papel fundamental, uma vez que o criminoso foi detido com através da ajuda que um Apple Watch forneceu às autoridades.

Pontualmente, são notícia situações em que os equipamentos tecnológicos dão uma autêntica ajuda preciosa em determinado momento. Vamos então conhecer melhor o que se passou.

Apple Watch ajudou a polícia brasileira a encontrar assaltante

O caso aconteceu em Santa Maria, na região de Rio Grande do Sul, na sequência de um assalto à mão armada, na manhã do passado sábado (27). Três homens armados e vestidos com fardas do Exército brasileiro fizeram refém uma vítima na sua própria casa.

Os assaltantes agrediram e amarraram a vítima na sua residência e roubaram diversos bens. Por exemplo, foi levado um automóvel BMW X4 e um relógio inteligente Apple Watch, cujo modelo em concreto não foi revelado.

Para encontrar os criminosos, os agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) recorreram ao smartwatch para assim localizar o dispositivo. E os resultados desta ferramenta indicaram uma residência em Vila Brenner, também na cidade de Santa Maria. Esta casa seria da irmã de um dos assaltantes, um jovem de 20 anos que foi preso neste domingo (28) e levado pela polícia juntamente com os objetos roubados e as fardas das autoridades.

O sujeito foi então reconhecido pela vítima como sendo um dos participantes do assalto. A polícia procura agora os outros dois assaltantes que, por sua vez, já possuem antecedentes criminais de roubo, homicídio, tráfico de drogas, desobediência e ameaça.

Em suma, esta é mais uma situação para se juntar a tantas outras onde a tecnologia teve um papel fundamental na resolução ou impedimento de problemas mais graves.