Dica: Controlar o som no Windows 10? Esta é a solução que procura para ser mais simples

A Microsoft tem tentado fazer evoluir o Windows 10 e todas as suas interfaces. Estas acompanham o sistema há alguns anos e precisam de ser renovadas e melhoras, para se ajustarem a toda a mudança que tem acontecido.

Ainda assim, há áreas onde a Microsoft precisa de melhorar para dar ainda mais aos utilizadores. Uma delas é mesmo a gestão do som e tudo o que tem associado, onde ainda encontramos os ícones e outros e elementos conhecidos. Para quem pretende, existe uma alternativa para melhorar esta parte.

Gerir o som do Windows 10 é simples. Basta procurar o ícone da coluna na barra de tarefas e clicar-lhe para ver os dispositivos presentes e que podem ser usados. Esta é também o local onde podem controlar o volume global.

Par quem quer tirar um pouco mais desta área, existe uma alternativa simples. Falamos do EarTrumpet, que mantém a mesma linha estética, mas traz algumas funcionalidades novas. Após instalado, basta lançar e deixar que tudo aconteça.

O EarTrumpet traz algumas vantagens ao Windows 10 e aos utilizadores, com novas funcionalidades. A mais óbvia é mesmo o poder definir o volume para cada aplicação dentro dos diferentes dispositivos presentes.

Além disso, podem ver em tempo real o volume e os seus picos, novamente de forma global e por diferente aplicação. Uma melhoria que traz é que se integra perfeitamente com o Windows 10, não alterando nada do que a Microsoft tem no seu sistema.

Outra vantagem objetiva é mesmo a sua reduzida dimensão. É uma pequena app, que não consome recursos e que é extremamente útil para o utilizador. A sua atualização é automática e podem definir as teclas de atalho que precisam e querem usar.

Quem quer dar um pouco mais ao Windows 10 tem mesmo de testar o EarTrumpet. Presente há vários anos, tem amadurecido e melhorado nas suas funcionalidades. Assim, é a solução que procura para tornar o controlo do som no Windows 10 muito mais simples.